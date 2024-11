Vendée Globe sur terre, un collier à 4 millions d'euros et une bague perdue

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 11 novembre au vendredi 15 novembre 2024, le voici. Participer au Vendée Globe de son jardin, c'est tout à fait possible. C'est en tout cas ce qu'a choisi Bernard Poitau. Un collier d'une valeur inestimable et ayant traversé le temps adjugé 4,5 millions d'euros à Genève. Alex Davis, pêcheur sous-marin, plongeait dans les eaux de la Barbade quand il tombe soudainement sur un anneau en or.

- Loire : Bernard participe au Vendée Globe à bord de son navire situé... au milieu de son jardin

Pourquoi aller en mer quand on peut rester à quai. C'est en tout cas ce que compte faire Bernard Poitau. Cet habitant de Saint-Julien-Molette dans la Loire va suivre les deux mois de régate du Vendée Globe mais... depuis son jardin. En solitaire, dans son navire il vivra comme un vrai skipper, sans la houle, en participant à la Virutal Regatta.

C'est au travers un jeu que Bernard Poitau va vivre, quasi en temps réel, la course de voiliers la plus difficile au monde, indique France Bleu Saint-Étienne.

Ce jeu, c'est Virtual Regatta. À chaque Vendée Globe, il rassemble plusieurs millions d'utilisateurs à travers le monde. Dimanche 30 novembre, quand les quarante vrais skippers vont s'élancer des Sables-d'Olonne Bernard prendra aussi la mer de son jardin.

Virtual Regatta simule les conditions météorologiques rencontrées et permet aux joueurs de participer à une course virtuelle qui se déroule en temps réel.

- Un collier de diamants de 300 carats vendu 4,5 millions d'euros aux enchères à Genève

Avec près de 500 diamants de 300 carats, une fluidité exceptionnelle et un halo de mystère, un collier du XVIIIème siècle a de quoi faire perdre la tête. Il s'est adjugé 4,5 millions d'euros mercredi à Genève.

Après des enchères très animées, le collier a été adjugé à 3,55 millions de francs suisses (3,79 millions d'euros), atteignant après taxes et commissions la somme de 4,26 millions de francs suisses (4,55 millions d'euros).

L'acheteuse qui a souhaité rester anonyme et a fait son offre par téléphone est "folle de joie", a déclaré à l'AFP M. White Correal.

"Elle était prête à se battre, et elle l'a fait", a-t-il dit, ajoutant qu'il s'agissait d'une "nuit électrique".

"Il y a manifestement une niche sur le marché pour les bijoux historiques avec de fabuleuses provenances (...) Les gens n'achètent pas seulement l'objet, ils achètent aussi toute l'histoire qui y est attachée", a-t-il ajouté.

Pour ajouter à l'attrait de cette pièce d'exception, certains des diamants qui composent le collier proviendraient d'un bijou au centre de la fameuse "affaire du collier de la Reine" qui avait terni un peu plus la réputation de Marie-Antoinette.

Le collier composé de trois rivières de diamants se termine aux deux extrémités par deux impressionnants pompons.

La facture permet de mettre en exergue la transparence des pierres précieuses et donne une grande souplesse à cette pièce de l'époque géorgienne "rare et très importante", selon la maison de vente.

"Le bijou est passé de famille en famille. Nous pouvons commencer au début du XXe siècle, lorsqu'il faisait partie de la collection des marquis d'Anglesey", a précisé M. White Correal.

Les membres de cette famille aristocratique auraient porté le bijou deux fois en public : une fois lors du couronnement du roi George VI en 1937 et une fois lors du couronnement de sa fille la reine Elizabeth II en 1953.

- Un plongeur retrouve une bague perdue dans l’océan il y a 50 ans et la restitue à son propriétaire

Alors qu'il plongeait dans les eaux de la Barbade, un nageur est tombé sur une bague à l'aide de son détecteur de métaux. Un trésor restitué à son propriétaire, un Canadien de 83 ans. Morgan Perigo avait perdu sa bague de fin d’études cinquante ans plus tôt. Ce dernier l’avait égarée en 1977 lors d’un voyage en famille.

Alex Davis, un pêcheur sous-marin de 34 ans, plongeait dans les eaux de la Barbade quand il tombe soudainement sur un anneau en or avec une pierre précieuse rouge foncé qui sort du sable. Dessus, le nom de l’Université McMaster, située en Ontario, au Canada, et les initiales "FMP", révèle BFMTV .

"Ma première pensée a été : "Je me demande si cette personne est toujours là pour la récupérer", a déclaré Alex Davis au Wahsington Post. Ce plongeur professionnel se lance alors à la recherche du mystérieux propriétaire.

Il contacte l’Université qui le met en contact avec le propriétaire.

Hasard du calendrier, ce dernier a reçu la fameuse bague un jour avant son anniversaire, le 22 octobre dernier. "Quel merveilleux cadeau inattendu pour mon 83e anniversaire", a déclaré Perigo à l’Université McMaster.

