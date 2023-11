Des lettres vieilles de deux siècles et un diamant à 43,8 millions de dollars

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 6 novembre au vendredi 10 novembre le voici : Des lettres écrites au 18e siècle à des marins français durant la Guerre de Sept Ans entre la France et la Grande-Bretagne ont finalement été ouvertes. Le très convoité Bleu Royal, diamant bleu considéré comme parfait, a été adjugé mardi à 43,8 millions de dollars (40,7 millions d'euros) chez Christie's à Genève

- Des lettres à des marins français vieilles de deux siècles retrouvées en Angleterre

Elles n'étaient jamais parvenues à leurs destinataires: des lettres écrites au 18e siècle à des marins français durant la Guerre de Sept Ans entre la France et la Grande-Bretagne ont finalement été ouvertes, livrant des témoignages à la fois intimes et historiques.

Une lettre de l'épouse d'un officier, une autre d'une mère reprochant à son fils de ne pas lui écrire plus souvent... ces courriers avaient été saisis par la Royal Navy durant la guerre qui a notamment opposé Britanniques et Français entre 1756 et 1763 autour de leurs possessions coloniales.

"Je passerais fort bien la nuit à t'écrire (...), ta fidèle femme pour la vie. Bonsoir mon cher ami. Il est minuit. Je pense qu'il est temps de me reposer", écrit par exemple en 1758 Marie Dubosc à son époux Louis Chambrelan, premier-lieutenant de la frégate française Galatée, capturée par les Britanniques.

Louis n'a jamais reçu la lettre de son épouse, qui meurt l'année suivante, probablement avant qu'il ne soit libéré.

Dans un autre courrier daté du 27 janvier 1758, Marguerite Lemoyne, la mère du matelot Nicolas Quesnel, originaire de Normandie, regrette de ne pas recevoir plus de nouvelles de son fils.

"Je pense plus à toi, que toi à moi (...) enfin, je te souhaite une heureuse année remplie des bénédictions du seigneur", lui dit-elle dans une lettre sans doute dictée à un tiers.

Mais le Galatée, parti de Bordeaux pour le Québec, a été capturé dans l'Atlantique et emmené à Plymouth, sur la côte sud de l'Angleterre, puis enfin à Portsmouth.

Les lettres ont suivi le bateau de port en port jusqu'à sa capture, avant d'arriver aussi en Angleterre.

D'abord considérés comme des documents d'intérêt militaire, ces 104 courriers sont finalement transférés aux archives nationales britanniques, où ils sont oubliés dans un carton, jusqu'à ce qu'ils attirent l'attention de Renaud Morieux, professeur d'histoire à l'université de Cambridge.

"J'ai simplement demandé à consulter ce carton par curiosité", raconte le chercheur, dont les conclusions sont publiées mardi dans la revue Les Annales. Histoire, Sciences sociales.

"J'ai réalisé que j'étais la première personne à lire ces messages très personnels", regroupés en trois piles et tenus ensemble par des rubans.

"Leurs destinataires n'ont pas eu cette chance et c'était très émouvant", dit-il, ajoutant que ces lettres contiennent "des expériences humaines universelles".

Écrites en majorité par des femmes, elles témoignent notamment de l'expérience de ces épouses, mères, fiancées en temps de guerre, contraintes de tenir seules le foyer et de prendre des décisions en l'absence des hommes.

- Le Bleu Royal, "meilleur diamant de sa catégorie", adjugé à près de 44 millions de dollars à Genève

Le très convoité Bleu Royal, diamant bleu considéré comme parfait, a été adjugé mardi à 43,8 millions de dollars (40,7 millions d'euros) chez Christie's à Genève, échouant à devenir la pierre la plus chère de sa catégorie.

Le Bleu Royal était le lot phare d'une série de ventes organisées ce mois-ci sur les bords du Lac Léman, aux côtés notamment d'objets légendaires de l'histoire du cinéma, comme des perles portées par Audrey Hepburn ou une montre gravée de Marlon Brando.

La pierre de 17,61 carats est simplement la plus grosse pierre précieuse fantaisie bleu vif sans défaut jamais mise en vente dans l'histoire des enchères.

Sertie dans une bague, elle faisait partie depuis 50 ans d'une collection privée. Elle a été vendue à 39,505 millions de francs suisses en sept minutes à un collectionneur privé qui avait enchéri par téléphone, a indiqué la maison d'enchères.

"Nous sommes extrêmement satisfaits du résultat. Il s'est vendu à près de 2,5 millions de dollars par carat. Il s’agit du bijou le plus cher vendu au cours de toute l’année 2023, à l’échelle internationale, dans n’importe quelle maison de vente aux enchères… Nous sommes très, très heureux", a réagi auprès de l'AFP Max Fawcett, responsable de la bijouterie Christie's à Genève.

"Il fait partie du top 10 des lots les plus chers jamais vendus en termes de bijoux", a-t-il encore assuré.

Rahul Kadakia, responsable international des bijoux chez Christie's, avait annoncé avant la vente que de nombreux diamants modernes avaient subi une taille adaptée pour rehausser leur couleur.

Mais dans le cas du Bleu Royal, "le matériau brut lui-même était si riche qu'ils ont pu le tailler selon un style classique de facettage brillant", a-t-il déclaré. "Il remplit toutes les conditions – c'est vraiment le meilleur de sa catégorie".

Les diamants fantaisie bleu vif de plus de 10 carats sont rarissimes. Depuis la création de Christie's en 1766, seules trois pierres de ce type ont été mises en vente, et toutes l'ont été ces 13 dernières années.

Le record de vente est toujours détenu par l'Oppenheimer Blue, acquis pour 57,5 millions de dollars (53,6 millions d'euros) en 2016.

"Cette partie du marché de la bijouterie fait désormais l'objet du même type d'appréciation que celui de l'art", explique M. Kadakia. "Le marché a constaté la grande rareté de ces pierres spéciales et les prix sont désormais évalués de la même manière que pour les grandes peintures."

Au total, les 87 lots de cette vente de "bijoux magnifiques" ont été cédés pour plus de 77,5 millions de dollars (72,5 millions d'euros).

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com