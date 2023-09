Des chercheurs de l’Université de La Réunion au Danemark en faveur de la transition énergétique

Pour renforcer la recherche sur l'énergie solaire et soutenir l'accélération de la transition énergétique, 13 chercheurs de l'Université de La Réunion se sont rendus à l'Université technique du Danemark pour quelques jours dans le cadre du projet européen TwInSolar. Ils ont visité des installations solaires et éoliennes mais aussi présenté leurs travaux. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photos : Commission des Îles de la CRPM)

Le projet européen TwInSolar vise à renforcer la recherche sur l’énergie solaire pour soutenir l’accélération de la transition énergétique à La Réunion. Dans ce cadre, 13 chercheurs de l’Université de la Réunion ont été accueillis à l’Université Technique du Danemark (DTU), une référence européenne en matière d’énergies renouvelables.

En parallèle de visites d’installations solaires et éoliennes innovantes, les chercheurs de l’Université de La Réunion ont présenté leurs travaux et échangé avec leurs homologues de Fraunhofer ISE (Allemagne), de DTU, ainsi que de l’Université de Guyane.

Ce partenariat privilégié entre l’Université de la Réunion et DTU a également permis à Maxime et Iltrice, étudiants en Master 1 à l’école d’ingénieurs ESIROI de Terre-Sainte, de réaliser un stage de 4 mois au Danemark. Pour Maxime, c’est l’opportunité "d’apporter sa contribution face aux défis du réchauffement climatique", tandis qu’Iltrice souhaite «"utiliser l’expérience acquise au Danemark pour développer des projets à La Réunion". Dans le cadre du projet, deux autres étudiants en Master bénéficient d’une co-supervision franco-danoise.

Financé par la Commission européenne à hauteur de 1,48 millions d’euros dans le cadre du programme Horizon Europe, et mené par l’Université de La Réunion, le projet TwInSolar est un projet de jumelage scientifique qui vise à faire progresser la recherche dans le domaine de l’énergie solaire, afin d’accélérer la transition énergétique à La Réunion. Des activités de renforcement de capacités permettront de favoriser la participation de l’Université de La Réunion à des projets de recherche européens.

L’expérience de La Réunion en matière d’énergie solaire constitue un cas d’étude inspirant pour d’autres régions insulaires et Ultrapériphériques, qui rencontrent des défis similaires dans leur transition énergétique. A travers l’organisation d’ateliers et d’événements, la Commission des Îles de la CRPM et Nexa assureront une large diffusion de ces bonnes pratiques aux niveaux régional et européen.

Le projet sera présenté au grand public lors de la Fête de la Science, qui se tiendra à La Réunion en novembre prochain.

Les informations et futures manifestations sont à retrouver sur le site internet du projet.