150.000 visiteurs accueillis à la 44ème édition de la foire agricole de Bras-Panon

Ce dimanche 21 mai 2023, s'achève la 44ème édition de la Foire agricole de Bras-Panon. Selon le bilan, la foire a accueilli plus de 150.000 visiteurs du 12 au 21 mai 202 sous le thème "Notre terre, mère nourricière". Un bilan très positif pour la commune qui, malgré une météo capricieuse et des journées très chaudes, a toujours autant de succès. La journée record fut lors du jeudi de l'Ascension avec 25.000 personnes visiteurs sur la journée (Photo : sly/www.imazpress.com)

Une foire qui a fait le plein avec "un programme agricole riche, des animations variées, ciblant l’ensemble des publics : les scolaires, les familles, les séniors. La preuve qu’un plateau artistique, élaboré autour d’artistes locaux, qui se professionnalisent de plus en plus, plait au plus grand nombre".

En tout, 255 exposants étaient présents sur place, dont une centaine rien que pour la partie agricole. Selon les chiffres de la commune, "80% des exposants satisfaits de l'organisation générale et 80% d'entre eux ont conclu ou engagé une vente".

"Cette année, au-delà des festivités, des manèges, des spectacles divers et variés pour amuser petits et grands, l’accent a été mis sur la Terre, Notre Mère Nourricière !" "Sous cette thématique, nos exposants et agriculteurs ont pu démontrer leur savoir-faire en matière de production et de transformation des produits pays", indique Jeannick Atchapa, maire de Bras-Panon. "Cela nous conforte dans l’idée qu’il existe à la Réunion un savoir-faire remarquable en matière agroalimentaire !", a-t-il ajouté.

- Le ministre de l'agriculture pour inaugurer la foire -

La foire de Bras-Panon cette année a également accueilli le ministre de l’agriculture Marc Fesneau qui présent le samedi 13 mai pour l’inauguration.

Pendant plus de cinq heures de présence, "il a pu rencontrer l’ensemble des acteurs du monde agricole Réunionnais. Il a pu lors de sa visite des différents stands, se rendre compte du dynamisme de notre agriculture et de nos artisans. Il a pu également entendre les besoins d’accompagnement de nos différentes filières, notamment celle du Miel qui a connu ces dernières années des grandes difficultés avec d’abord le Varois, puis le petit coléoptère des ruches".

"Nous avons également accueilli le Député européen, Stéphane Bijoux, le Préfet, le Sous-Préfet, des parlementaires, la Présidente de région, Mme Bello, Le Président du Département, Cyrille Melchior et son Vice-Président délégué à l’agriculture Serge Hoareau, le président de la Cirest, Patrice Selly.

Enfin, plusieurs de mes collègues Maires nous ont rendu visite et ont pu rencontrer aussi bien les visiteurs que le monde agricole.

Le maire de Bras-Panon conclut en disant : "nous devons également la réussite de cette foire à notre partenariat renforcé avec la Fédération Réunionnaise des Coopératives Agricoles et la Chambre d’agriculture pour la programmation de tout le programme agricole : concours, conférences, ateliers. Rien ne pourrait se faire sans eux".

"Merci à Alain Dambreville, Patrick Hoareau de la FRCA et au Président de la Chambre d’agriculture, Frédéric Vienne pour leur implication totale pour ces dix jours de foire."

Lire aussi - Agriculture : les escargots font aussi la foire à Bras-Panon

Lire aussi - Bras Panon : la plus grande ferme de La Réunion va ouvrir ses portes

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com