3ème édition de la Semaine des métiers du tourisme : labelliser vos événements

Face au succès des deux précédentes éditions, Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du Tourisme, a lancé l’organisation de la 3ème édition de la Semaine des métiers du tourisme qui se déroulera du 17 au 23 mars 2025. À l’approche de ce rendez-vous, la préfecture de La Réunion invite ceux qui le souhaitent à labelliser leur événement. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Organisée depuis deux ans par le gouvernement, la Semaine des métiers du tourisme, est aujourd’hui le rendez-vous incontournable pour valoriser l’ensemble des métiers du tourisme, parfois confrontés à des difficultés de recrutement.

A travers l’organisation d’événements sur l’ensemble du territoire, la Semaine des métiers du tourisme vise à faire découvrir au grand public et notamment aux jeunes en âge de s’orienter et aux demandeurs d’emploi, la grande diversité des professions et formations dans ce secteur ainsi que les nombreuses opportunités de carrière et d’évolutions.

- Comment organiser et labelliser un événement ? -

Tous les acteurs publics et privés de l’écosystème touristique – entreprises, fédérations, associations, établissements de formation, institutionnels – souhaitant organiser des événements dans le cadre de cette Semaine des métiers du tourisme sont invités à les labelliser dès à présent et jusqu’au 10 mars 2025, via le formulaire suivant.

Pour obtenir la labellisation, un événement doit remplir 4 conditions :

- Concerner le secteur touristique (filières de l’hébergement, de la restauration, des transports, du voyage, de la culture, des activités de loisirs, de l’évènementiel, du commerce ou encore du tourisme sportif…) ;

- Se dérouler entre le 24 février et le 27 avril 2025 ;

- Être ouvert au grand public, en particulier aux jeunes en âge de s’orienter et/ou aux demandeurs d’emploi ;

- Être gratuit pour les participants.

Les formats d’événements attendus sont variés. Il peut s’agir de :

- Visites d’entreprises, de sites ou d’écoles du tourisme ;

- Interventions en milieu scolaire ;

- Journées immersives au sein des entreprises ;

- Forums de recrutement / job dating ;

- Conférences / tables-rondes ;

- Mises en situation / ateliers pratiques / expositions ;

- Événements 100 % numériques (webinaires) ;

- Événements ludiques (jeux).

Les organisateurs d’événements labellisés recevront un kit de communication comprenant notamment des affiches, leur permettant de valoriser leur mobilisation sur leurs supports de communication.

Lors de l’édition 2024, La Réunion avait été le département à labelliser le plus d’évènements, permettant de mettre en relation des jeunes et demandeurs d’emplois avec les professionnels du secteur.

Retrouvez toutes les informations sur le www.semaine-tourisme.fr