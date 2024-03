Aéroport Roland-Garros : la nouvelle aérogare arrivée a accueilli ses premiers passagers

[PHOTOS/VIDÉOS] Accueil made in Réunion

7h55… (heure locale). Voyageurs, voyageurs, vous êtes bien arrivés à votre destination : La Réunion. Ce mardi 26 mars 2024 marque l'ouverture d'une nouvelle page pour l'aéroport Roland-Garros. C'est ce matin que la nouvelle aérogare arrivée accueille ses tout premiers passagers (Photos : sly/www.imazpress.com)

Munis de leurs billets, de leurs passeports ou de leur carte d'identité, ce mardi ce sont plus d'une centaine de passagers du vol Air France AF 652 en provenance de Paris Charles de Gaulle qui ont pu attendre leurs bagages dans la nouvelle aérogare bioclimatique.

Des passagers ravis de leur arrivée. "Félicitation, c'est magnifique." "C'est très agréable." "Il est très beau. On voit le paysage." Écoutez.

13.000m2 de surface, trois tapis à bagages, 6.000 m2 d'espaces végétalisés… voilà ce qui attend ces voyageurs, touristes de passage comme locaux qui rentrent à la kaz.

Un environnement pensé pour que l'attente paraisse moins longue pour les passagers, surtout après près de 11 heures de vol.

"Avec une vue sur la roche Écrite et le Piton des Neiges, le temps leur paraitra moins long", avait déclaré Guillaume Branlat, président du Directoire de l'aéroport Roland-Garros lors de l'inauguration qui avait eu lieu le vendredi 15 mars.

- Trois millions de passagers à l'horizon 2030 -

Si ce mardi 26 mars se sont plus d'une centaine de passagers qui ont pu tester en premier cette aérogare, à l'avenir, l'aéroport ambitionne d'accueillir près de trois millions de personnes à l'horizon 2030 (contre 2,7 millions en 2023) et 1.500 simultanément.

"D'un point de vue touristique, l'objectif est que La Réunion devienne la destination de référence internationale et de qualité", notait Huguette Bello, présidente de Région.

