Affaire de pédopornographie : trois individus mis en cause à La Réunion

Ce jeudi 7 décembre 2023, et dans la suite de l'affaire révélée ce mercredi, ce n'est pas un homme qui a été interpellé mais trois dans l'affaire de pédopornographie. Le premier homme, âgé d'une cinquantaine d'années avait lui été arrêté au Tampon par les gendarmes. Les deux autres individus ont été interpellés à Saint-Denis et Saint-Pierre par les forces de police. Les mis en cause sont suspectés d'avoir téléchargé des fichiers à caractère pédopornographique. Placés en garde à vue, les individus ont tous été relâchés le temps de l'enquête. Ils devront répondre de leurs actes devant le tribunal judiciaire (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Ce lundi 4 décembre 2023, un individu d'une cinquantaine d'années a été interpellé par les forces de l'ordre dans le Sud de l'île, suspecté d'avoir pédopornographie, au Tampon.

Placé en garde à vue, "il a ensuite été remis en liberté le temps de l'enquête", indique Olivier Clémençon, procureur de la République de Saint-Pierre à Imaz Press. Une opération conduite par la gendarmerie.

Deux autres personnes ont été arrêtées à Saint-Denis et Saint-Pierre par la police. La police confirmant que "tous ont été remis en liberté le temps que l'enquête se fasse et le temps de l'exploitation des fichiers".

- Vaste coup de filet national -

"Il s’agit d’une opération déclenchée sur l’ensemble du territoire national", indique le parquet de Saint-Pierre, contacté par Imaz Press. Une opération en lien avec le vaste coup de filet qui a eu lieu en France et en Europe où 31 personnes ont été interpellées.

Trente-et-un hommes, soupçonnés d'avoir administré et utilisé des contenus pédopornographiques via la messagerie chiffrée Signal, ont été interpellés mi-novembre, lors d'un vaste coup de filet en France et en Europe, a appris l'AFP le lundi 27 novembre auprès de la gendarmerie.

Au total, plus de 200.000 fichiers ont été découverts, 40 groupes précriminels ont été inspectés et 49 matériels numériques ont été saisis.

