Air Austral fait son retour au Terminal 2A de Paris-CDG

À partir de demain, mercredi 10 décembre 2025, Air Austral accueillera de nouveau ses passagers au Terminal 2A de Paris-Charles de Gaulle. Grâce à la réouverture de ce terminal modernisé, la compagnie annonce dans un communiqué, un parcours plus simple, plus confortable et un accès à un tout nouveau salon partenaire pour bien commencer le voyage. Nous publions, ci-dessous, le communiqué d'Air Austral. (Photo Air Austral photo RB imazpress)

L’ensemble des opérations arrivées et départs d'Air Austral déménage.

Après plusieurs mois de travaux, le Groupe Aéroports de Paris (ADP) a informé la compagnie de la réouverture du Terminal 2A, effective depuis le 2 décembre 2025.

Ce changement marque la fin des opérations d’Air Austral au Terminal 2B, et s’inscrit dans la continuité des améliorations apportées par la plateforme aéroportuaire afin d’offrir une expérience de voyage plus confortable et plus fluide à l’ensemble des passagers.

- Nouveaux points de repère pour les passagers Air Austral -

Enregistrements : désormais tous au Terminal 2A.

Arrivées : selon les contraintes opérationnelles, les vols arriveront soit au Terminal 2A, soit au Terminal 2C.

Embarquements : possibles depuis les halls A ou C, en fonction de l’affectation des portes.

Correspondances SNCF pour les clients Train+Air d’Air Austral : le temps de trajet entre le

Terminal 2A et la gare SNCF CDG est désormais raccourci à environ 8 minutes à pied.

Contrôles inspection filtrage et identité (PIF & PAF) : situés à la jonction des terminaux 2A et 2C.

Un nouveau salon partenaire : le Salon PrimeClass

À compter du changement de terminal, Air Austral proposera à sa clientèle l’accès au Salon PrimeClass

- Conditions d’accès au salon -

Accès gratuit pour les passagers voyageant en Classe Club Austral, ainsi que pour les membres MyCapricorne Exclusive et Premium.

Les passagers voyageant en Classe Confort peuvent réserver l’option Extra Salon dès l’achat du billet et jusqu’à l’avant-veille du départ.

Au-delà de ce délai, ou pour les passagers voyageant en Classe Loisirs, l’option Extra Salon reste disponible directement à l’aéroport, sous réserve de disponibilité.

Air Austral se réjouit de pouvoir accueillir à nouveau ses voyageurs au Terminal 2A, amélioré et modernisé.