Air Mauritius a confirmé ce lundi 11 décembre 2023 la reprise de ses vols directs entre Maurice et Madras (Chennaï - Tamil Nadu) dès le 12 avril 2024.Il y aura un vol tous les vendredi. C'est un Airbus A330 qui assurera la liaison. Pour rappel Air Mauritius opère actuellement six fois par semaine vers Mumbai (Bombay) et trois fois par semaine vers Delhi. (Photo sly/www.imazpress.com)