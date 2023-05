Alice Lemoigne, championne du monde de longboard, de retour dans son île

Ce jeudi 18 mai 2023, Alice Lemoigne, double championne du monde de longboard, a atterri à l'aéroport Roland Garros après sa belle performance au Salvador. La Réunionnaise a remporté pour la deuxième fois consécutive le titre - du jamais vu -, et ramène la médaille à la maison. Elle a été accueille à l'aéroport par une vingtaine de ses proches. Le maire de Saint-Leu était également présent. (Photo sly/www.imazpress.com)

"Je suis fière de ramener cette médaille pour la France, pour La Réunion. La Réunion me tient à coeur" a-t-elle exprimé depuis l'Amérique centrale à l'issue de la compétition.

À son arrivée à l'aéroport, la joie est toujours aussi intense.

"C'est un super moment. C'était vraiment un objectif avant de partir de La Réunion d'avoir ce deuxième titre. De revenir avec et en plus de marquer l'histoire comme aucune femme ne l'avait encore fait ça fait chaud au cœur. J'adore mon île et je suis contente de la représenter au niveau local, national mais aussi de pouvoir la faire briller à l'international. C'est très important pour moi" nous partage la championne à la sortie de l'aéroport.

Sa maman, Sana Lemoigne se dit plus que fière d'elle. "Je suis très émue et contente de revoir ma petite fille. Elle était heureuse qu'on l'accueille, c'était beau et elle le mérite" dit-elle.

Être la première femme à remporter deux fois de suite l'or aux mondiaux ce n'est pas rien et Alice Lemoigne se disait encore hier "sur un petit nuage" à l'occasion d'un entretien avec notre rédaction.

Malgré la concurence rude sur le spot d'El Sunzal, la jeune femme a su s'imposer en finale face à Maria Reyes (Pérou), à Chloé Calmon (Brésil) et à Zoé Grospiron (France).

"Je suis passée par des phases compliquées pendant la compétition. J'ai dû passer aux repêchages et j'ai cru pendant un instant que je n'allais pas même terminer sur le podium. Je me suis dit "allez, tu ne vas pas douter de toi, crois en tes rêves, tu ne vas pas lâcher maintenant". Et surtout, l'important pour moi était de prendre du plaisir, c'est une chose qui a beaucoup résonné en moi" confiait-t-elle.

- Le plaisir de retrouver ses proches -

"Nous sommes très fusionnelles. Quand elle était sur place on se parlait souvent et j'avais le cœur serré quand elle est partie en repêchage. C'était difficile mais elle a réussi. Je trouve que c'est une guerrière. Encore bravo à elle, elle est monstrueuse" révèle sa maman.

Alice Lemoigne était heureuse ce matin de retouver sa famille et son entraineur après cette longue compétition. "Je parlais avec eux à distance pendant dix jours avec beaucoup de doutes, d'angoisse mais aussi beaucoup d'envie de gagner. De les revoir avec la victoire c'est super" exprime-t-elle.

La surfeuse revient sur l'île avec une nouvelle victoire qui s'ajoute à son impressionnant palmares.

Double championne du monde, septuple championne d'Europe et quintuple championne de France, elle vise désormais une possible médaille d'or aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 – à condition que le longboard soit sélectionné parmi les disciplines.

ks/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com