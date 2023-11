Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Que du bon et que du beau au programme. Théâtre, concerts, spectacles de danse, festival du film citoyen et 5e édition des Intermèdes nature… Bref, culturez-vous autant que vous voudrez où que vous soyez avec notre sélection.

En ce mois de novembre, on danse ! Tout d’abord avec la quatrième édition du festival de danse contemporaine Souffle o.I placé cette année sous le thème de la migration, et qui jusqu’au 24 novembre déroule spectacles, soirées, projections et créations au Théâtre de Pierrefonds, QG du festival, mais aussi tout autour de l'île, en journée et en soirée, et à prix libre !

À la Cité des Arts, ce soir c’est danse et chant avec la pièce "L’Amour de Phèdre" de la Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté. D’un côté, l’auteure Sarah Kane revisite avec modernité et violence le mythe de Phèdre pour dénoncer les excès du monde contemporain. De l’autre, Nicolas Givran propose une transposition poétique de son œuvre en utilisant, notamment, la danse et le chant. Porté sur scène par huit interprètes accompagnés d’un chœur de danseurs de breakdance et d’une foule d’amateurs qui lui donnent voix et corps, le texte de Kane garde toute sa puissance, sans pour autant choquer.

Dans l’Est, les Bambous vous proposent ce soir à 20 heures - et lundi 6 novembre à 18h30 -, Faction de Salim M'Ze Hamadi Moissi et Edith Chateau, un spectacle mêlant hip hop et contemporain dans lequel comme on se rencontre, on se découvre et on se concilie.

Le Bisik, lui, vous embarque pour une soirée rock, punk et étonnamment décalée avec deux artistes survoltés : Saphire Starlight, solo-project mêlant ballades sentimentales et insouciantes adolescentes. De la plus douce des mélodies au plus énergique des refrains, l’artiste polymorphe et engagé dévoile une facette inédite de son univers musical à travers son premier album "Afterthoughts" qui brise les codes et les préjugés à tous les coups.

En deuxième partie de soirée place à un projet fou créé en 2022, mais déjà très prometteur avec le duo électro punk Taba.

La chanteuse Charlotte Molina-Precioso de Tell Me Peter accompagnée de Guillaume Futhazar, construit un pont entre Idles et Sexy Sushi et chante et/ou crie pour exorciser ses traumatismes et sa colère féministe.

Au rang des concerts à ne pas manquer : l’anniversaire mémorable des 40 ans de Baster au TPA ce soir et demain ; la prestation de l’étoile du séga Médérice ce samedi à Luc Donat ; "l’inclassable" KT Gorique ce soir au Kerveguen ; et dimanche, du rock blues funk avec Mounawar, à la rondavelle Tiroule du côté de Saint-Leu. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, allez-y ! Nourri des expressions traditionnelles qui ont habité son enfance telles que le Twarab et le M’godro, qui lui donnent sa singularité et son grand sens de l’improvisation, Mounawar s'abreuve également aux sources du rock, du blues, du funk, voire de la folk, mais toujours avec une approche hautement énergique et débridée.

La semaine prochaine, deux spectacles à voir absolument : Bim Bam Buster de la Cie Baba Sifon sur la scène de Vladimir Canter, le 8 novembre pour revivre l'expérience géniale des débuts du cinéma muet.

Puis Goulapia, la dernière création théâtrale de la Konpani Ibao - à La Fabrik mardi, mercredi et vendredi - où nous suivrons les aventures de 5 personnages dans un supermarché… Mais on en reparlera.

- Nos coups de cœur -

Nos coups de cœur vont d’abord au Festival du Film Citoyen de la Réunion qui démarre aujourd’hui au Port (cinéma le Casino et square Pierre Semard). Jusqu’à dimanche, place à des projections de documentaires et de fictions sur le thème de l’action citoyenne, culturelle et militante. L’occasion d’espaces d’échanges et de réflexions, en particulier, avec les réalisateurs invités pour mettre à l’honneur l’engagement militant, humaniste, féministe, l’action collective, solidaire et citoyenne avec des thématiques principalement d’ordre social, environnemental, de santé publique, et, sur la situation des femmes, présentés par le biais d’actes militants et de l’engagement citoyen et collectif.

Second coup de cœur la semaine prochaine pour la 5e édition des Intermèdes nature. Le Groupement d’Intérêt Public Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul, Lespas culturel Leconte de Lisle et l’association Au bout du Rêve vous invitent à célébrer le monde vivant lors d’un moment de contemplation unique sur la vie du 8 au 10 novembre.

