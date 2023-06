Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Week-end de fête des mères oblige, pourquoi ne pas piocher dans le programme que voilà pour trouver une idée cadeau, histoire de sortir des sentiers battus… Sakifo, festival du film latino, rendez-vous aux jardins, spectacle d’humour et de cirque, théâtre, expositions, … Il y a largement de quoi satisfaire tous les goûts parce que rien n’est trop beau pour une maman ! Notre coup de cœur de cette semaine va à une Machine de cirque d’un genre nouveau alliant le cabaret au burlesque le tout de très haute voltige, avec quatre représentations dès ce soir du côté de Champ Fleuri. Nartouv’sa !

- Cinéma -

Le Croque-mitaine



Sadie Harper, une jeune lycéenne, et sa petite sœur Sawyer sont encore sous le choc de la mort récente de leur mère. Dévasté par sa propre douleur, leur père Will, thérapeute de profession, ne leur prodigue ni le soutien ni l’affection qu’elles tentent de lui réclamer. Lorsqu'un patient désespéré se présente à l'improviste à leur domicile pour demander de l'aide, celui-ci fait entrer avec lui une terrifiante entité s’attaquant aux familles et se nourrissant de leurs plus grandes souffrances.

S’inspirant d’une nouvelle mineure de Stephen King de 1973, ce film fantastique qui verse aussi dans l’horreur suit les aventures d’une famille en deuil en butte à une présence démoniaque dans sa maison. Comme un air de déjà vu mais qui plaira aux fans de King.

Ciné Grand Sud, Ciné Cambaie, Cinépalmes, Le Plaza, Ciné Lacaze, 1h38

Les âmes sœurs



David, lieutenant des forces françaises engagées au Mali, est grièvement blessé dans une explosion. Rapatrié en France, il souffre d’amnésie et commence une longue convalescence sous le regard dévoué de sa sœur Jeanne. Dans la maison familiale des Pyrénées, entre montagnes et lacs, Jeanne tente de raviver sa mémoire, mais David ne parait pas soucieux de se réconcilier avec celui qu’il était.

Les Âmes Soeurs est l’histoire d’une reconstruction… voire d’une construction tout court selon comment on aborde les choses. Et à travers elle, un concentré d’André Téchiné.

Ciné Grand Sud, Ciné Cambaie, Le Plaza, Ciné Lacaze, 1h40

Mon père et moi



Encouragé par sa fiancée, Sebastian invite son père Salvo, modeste coiffeur italo-américain, à faire la connaissance de sa très riche et excentrique belle-famille durant un weekend prolongé dans leur somptueuse résidence. Ce véritable choc des cultures se transforme en un concentré édifiant et hilarant de tout ce qu'il faut éviter de faire lors d’une telle rencontre familiale.

Un film sympathique à regarder en famille pour se détendre dans la veine des précédents joués par De Niro et Ben Stiller.

Ciné Cambaie, Ciné Grand Sud, Le Plaza, Cinépalmes, Ciné Lacaze, 1h29

Renfield



Le mal ne saurait survivre une éternité sans un petit coup de pouce. Dans cette version moderne du mythe de Dracula, Renfield est l’assistant torturé du maître le plus narcissique qui ait jamais existé : Dracula. Renfield est contraint par son maître de lui procurer des proies et de pourvoir à toutes ses requêtes, mêmes les plus dégradantes. Mais après des siècles de servitude, il est enfin prêt à s’affranchir de l’ombre du Prince des ténèbres. À la seule condition qu’il arrive à mettre un terme à la dépendance mutuelle qui les unit.

Dracula ressort ses crocs dans une comédie horrifique délirante boostée par un Nicolas Cage en pleine forme.

Cinépalmes, Ciné Grand Sud, Ciné Cambaie, Ciné Lacaze, Le Plaza, 1h33 (film interdit au moins de 12 ans)

Spider-man seul contre tous



Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le Multivers, où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargée d'en protéger l'existence. Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu'il aime le plus.

L’homme-araignée n’a pas fini de tisser sa toile pour le plus grand plaisir des jeunes… et moins jeunes !

Cinépalmes, Le Rex, Ciné Lacaze, Ciné Cambaie, Le Plaza, Ciné Grand Sud, 2h16

- Dans le reste de l’agenda -

Salle Georges Brassens



Inspiré des bals la poussière, Bal Bitim est un diptyque de pièces composées de truculents monologues. Dans la saison 1, Pou in grap letsi, la Konpani Ibao explorait les stigmates de la colonisation lors du mariage tragi-comique du jeune Lonwar. Sur fond de satire sociale, cette saison 2, Krim dan la krwazé, met en scène les relations de domination entre les communautés réunionnaises, les préjugés, les stéréotypes, notre rapport à la responsabilité, à la culpabilité et à l’au-delà. Tout ça avec trois comédiens masqués, un fantôme danseur de krump, et un parti-pris : celui d’en rire.Vendredi 2 juin, 20h

Ravine Blanche (Saint-Pierre)



C’est parti pour LE festival made in La Réunion que les festivaliers attendent chaque année, trois jours de musiques pop, rock, electro, maloya… sur le front de mer de Saint-Pierre, à Ravine Blanche. En journée, le Sakifo Musik Festival propose des activités hors les murs avec des visites de temples, des rencontres entre élèves et artistes et accueille le dimanche matin le traditionnel Risofé préparé par l’association AFEMAR depuis 13 ans.

La programmation sur https://www.sakifo.com/programmation/

Du 2 au 4 juin, à partir de 17h

Cinéma Le Casino



Une sélection de 5 films latins en provenance de Colombie, Brésil, Mexique Cuba. Les séances gratuites se déroulent au cinéma Casino du Port.

La programmation sur https://guide-reunion.fr/evenements/eve/tempo-latino/

Les 2 et 3 juin, à partir de 13h30

Téat Champ Fleuri



Un radeau-agrès, échafaudage métallique branlant de 6 mètres de haut où s’entassent accessoires et mécanismes spectaculaires et 6 interprètes virtuoses dans un enchaînement de numéros aussi drôles qu’ahurissants. Un spectacle total et inventif à voir en famille !

Vendredi 2 juin, 20h

Samedi 3 juin, 15h et 20h

Dimanche 4 juin, 16h

Théâtre d’Azur



C’est l’hiver, dans un pays quelque part dans le monde. L’ennemi lâche des bombes sur la ville. On a faim, ou souffre du froid. On peut mourir dans la rue. Dans un appartement, deux femmes, qui s’aiment, et un professeur chez qui elles ont trouvé refuge. Dans ce huis clos cerné par la guerre, la vie continue. L’amour, le désir, les livres échauffent et réchauffent les cœurs et les âmes.

Vendredi 2 juin, 20h

Samedi 3 juin, 20h

Le Jardin d’Eden



Le monde n'a jamais eu autant besoin de rire. Il a traversé l'Atlantique et l’océan Indien à la nage, abandonné sa femme, quitté ses enfants... Tout ça pour vous faire rire, alors vous avez tout intérêt à être au rendez-vous ! Anthony Kavanagh, l'humoriste-showman aux multiples talents et à l'énergie débordante, partage avec son public tout ce qui le rend « Happy » !

Vendredi 2 juin, 20h

Maison de quartier de Dos d’Âne



Crossroad, performances dansées et des rencontres avec les compagnies Ex Nihilo, Morphose, The Forgotten Angle Théâtre Collaborative (FATC). Un festival gratuit et ouvert à tous.Vendredi 2 juin, 17h

La Friche



Après une résidence de deux mois, l’artiste Caroline Reveillaud propose un travail qui s'intéresse aux gestes et images générés par les relations entre humain.e.s et non-humain.e.s (faune et flore). Vernissage suivi d’un concert de Kinibe à 20h.Vendredi 2 juin, 18h

Frac Réunion



Plus d’une dizaine de jardins, publics et privés, ouvrent leurs portes pour partager des animations culturelles et pédagogiques avec des démonstrations, prestations musicales, spectacles, expositions, parcours contés...

La programmation sur : https://fracreunion.fr/programmation/evenement/rendez-vous-aux-jardins

Du vendredi 2 au dimanche 4 juin

Salle Blanche Pierson



Trois femmes. Trois générations et deux classes sociales. Une comédie à double coïncidence, un tour de passe-passe familial basé sur un malentendu. On pourrait presque penser à un vaudeville fait de jeu de masques et de tromperies, Sur le rythme allègre d’une course contre le temps, de rebondissements en quiproquos, de mensonges en furieuses vérités, le jeu commence. Une auxiliaire de vie cinquantenaire motivée, une vieille dame bourgeoise et odieuse, une jeune femme flamboyante…Samedi 3 juin, 19h

Théâtre Luc Donat



Le monde n'a jamais eu autant besoin de rire. Il a traversé l'Atlantique et l’océan Indien à la nage, abandonné sa femme, quitté ses enfants... Tout ça pour vous faire rire, alors vous avez tout intérêt à être au rendez-vous ! Anthony Kavanagh, l'humoriste-showman aux multiples talents et à l'énergie débordante, partage avec son public tout ce qui le rend « Happy » !Samedi 3 juin, 20h

Studiotic



Issu du vivier Maudit Tangue, Kilkil est une affaire qui dépasse les frontières de l’île. Artisans d’un son minimal nourri de rage rock, d’expérience post-punk et traversé d’éclairs électro, Kilkil assume son nom. Le but du trio est de faire mal et de le faire bien. Après l’album In Vain (grosse claque), le groupe défendra ce soir Clermont-Ferrand, nouvel opus à la pochette dessinée par la légende sud-af Conrad Botes.Samedi 3 juin, 20h

Salle Candin



"Toutes les nuits" ou encore "Celui »… Vous souvenez-vous des chansons de Colonel Reyel ? Venez suivre son show case pour vous replonger dans l'ambiance des années 2011.

Samedi 3 juin, 21h

Complexe sportif Daniel Narcisse



La 13e édition du festival VITADANSE embarque 2 nouveaux danseurs professionnels de l’émission Danse avec les Stars sur TF1. Nos Stars Péï 2 (Miss Réunion, Mickael Pouvin, Stéphanie Thazar, Tias, Charline Conti, Clery, Regina Pissano, Frederik Harmonie, tous seront accompagnés de leur danseur pro) se dévoueront pour une cause et une association locale de leur choix.

Plus d’infos sur http://www.tempo-danse-academy.re/vitadanse-2023/programme-vitadanse-2023/

Samedi 3 juin, 20h

Rondavelle Les Filaos



Mamiso (originaire de Madagascar) s'entoure pour cette nouvelle formation de musiciens rencontrés à la Réunion, originaires de l'île ou encore de Madagascar. L'équipe de Mamiso Groove Malgache vous emporte vers l'énergie des musiques de la Grande Île avec un set dansant et festif.Dimanche 4 juin, 19h

Rondavelle Tiroule



Le groupe Tropical Latino vous propose un voyage culturel et musical à travers l'Amérique Latine avec reprise des grands standards de la salsa cubaine, New Yorkaise et Colombienne. Nous vous laissons apprécier la qualité musicale et notre savoir faire.

Dimanche 4 juin, 19h30

- La semaine prochaine : -

Théâtre sous les arbres



La Cie Sakidi célèbre le quadricentenaire de la naissance de Molière dans le même esprit de troupe que Molière avait inauguré avec l’Illustre- Théâtre, en invitant les spectateurs à parcourir successivement cinq univers. Dans la veine du théâtre de tréteaux, Agnès Bertille, Alex Gador, Daniel Léocadie, Stéphane Payet, Lolita Tergémina et Fany Turpin rendent un vibrant hommage de 10 à 12 minutes au maître de la comédie. Entre L’École des femmes, Le Misanthrope, Le Malade imaginaire ou Dom Juan au féminin, en français ou en créole, Sak i di Molière nous immerge dans la résonnance actuelle du plus populaire de nos dramaturges.Mardi 6 juin, 19hJeudi 8 juin, 19hVendredi 9 juin, 20h

Ravine Blanche



Qui dit juin dit Mizik O’ Marmay ! Cette année, le festival de musique pour les enfants de la naissance à 12 ans, organisé par l’association Fée Mazine fête sa 9e édition. Venez profitez en famille d’un programme riche de spectacles, concerts et ateliers autour de la danse et de la musique, gratuit et ouvert à tous !

Mercredi 7 juin juin, 10h

Lespas



Créé à Jeumon le 11 décembre 1999, Séga Tremblad a été joué 108 fois devant 19 000 spectateurs à La Réunion, à Paris au Divan du Monde, au festival d’Avignon, à la cartoucherie de Vincennes, à Marseille, en Tunisie et a obtenu le Trophée 2 000 du meilleur spectacle Outre-Mer.Mercredi 7 juin, 19h

Église de Terre Sainte



Le Chœur de Chambre du CRR vous propose de découvrir quelques œuvres de leur programme des musiques mariales : Ave Maria et Salva Regina de Joseph Haydn. Par le Chœur de Chambre du CRR, et les musiciens de l’Orchestre de la Région Réunion. Direction Camille Bourrouillou.

Jeudi 8 juin, 20h

Théâtre Luc Donat



John est l’attraction principale de la foire… Il faut dire que ce n’est pas un garçon comme les autres. Il est né avec une tête grosse comme la lune et ne parle pas, ce qui lui vaut d’être exhibé comme une bête. Un beau jour, un célèbre médecin le découvre et l’arrache aux griffes de sa cruelle « propriétaire ». Grâce à lui, John va réapprendre à parler et retrouver son humanité. Il connaîtra même l’amour en rencontrant la princesse Alexandra, elle aussi très loin de l’image que l’on se fait d’une princesse de conte de fées.Jeudi 8 juin, 17h

Espace culturel Sudel Fuma



L’exposition The end is another thing embarque le spectateur dans un voyage au milieu de traces fragmentaires pour le plonger dans un récit du peuplement de l’île d’hier à aujourd’hui. C'est à partir d'une documentation iconographique de La Réunion ou de la zone océan indien, que l'artiste fabrique ces représentations incomplètes, effacées ou brulées. L’exposition est visible du 9 au 24 juin de 10h à 17h, du mardi au samedi.Jeudi 8 juin, 18h

Théâtre du Grand Marché



La Compagnie Kisa Mi Lé nous propose un passionnant jeu théâtral en deux temps - en mars puis en juin - à base d’écritures contemporaines… En voici les règles : un.e auteur.rice a pour mission d’écrire en trois mois un texte théâtral. Totalement libre dans sa forme comme dans son propos, ce texte doit néanmoins faire écho à l’actualité. Trois semaines avant le rendez-vous public, le texte est confié à un.e metteur.se en scène ainsi qu’à quatre acteurs et actrices.Jeudi 8 juin, 19hVendredi 9 juin, 20h

Téat Champ Fleuri



Très attendu retour de Hofesh Shechter sur notre île, avec cette double pièce à la danse rageuse et hypnotique. Hofesh Shechter avait conquis le public de Champ Fleuri la saison dernière avec le concentré d’énergie urbaine de Contemporary Dance 2.0, il récidive aujourd’hui avec un diptyque mortel et férocement contrasté.

Jeudi 8 juin, 20h

Vendredi 9 juin, 20h

Le Bisik



La salle de l’Est reçoit The Hood Brodz, le duo de frères DJ et producteurs venus du Mozambique et Flavia Coelho Soundsystem pour un nouvel After Sakifo qui s’annonce dofé ! Un événement exclusif, rendu possible grâce au premier festival de l’Océan Indien Sakifo Musik Festival que nous remercions chaleureusement pour leur investissement et ce partage musical bienveillant.

Vendredi 9 juin, 20h

Église de la Délivrance



Le Chœur de Chambre du CRR vous propose de découvrir quelques œuvres de leur programme des musiques mariales : Ave Maria et Salva Regina de Joseph Haydn. Par le Chœur de Chambre du CRR, et les musiciens de l’Orchestre de la Région Réunion. Direction Camille Bourrouillou.Vendredi 9 juin, 20h

Le Kerveguen



C’est un monument du reggae qui fait escale au Kerveguen. Clinton Fearon est compositeur, auteur-compositeur, chanteur et musicien depuis son adolescence. Il a été le bassiste des mythiques Gladiators pendant 18 ans avant de se lancer dans une carrière solo à l’orée des années 1990.

Vendredi 9 juin, 21h

Théâtre des Sables



L’association de danse TRI’ARTS a le plaisir de présenter son spectacle de fin d’année : « Voyage à travers le temps ». Nos artistes voyageront à travers les époques, guidés par un duo hors du commun ! Les styles contemporain, classique, jazz, flamenco et hip-hop seront dansés par nos plus jeunes élèves jusqu’aux plus grands, pour émerveiller, étonner, surprendre les spectateurs emportés dans un voyage à travers le temps.Vendredi 9 juin, 19h30