Amendes en chocolat, des baskets à 2,2 millions de dollars, il porte plainte contre ChatGPT

Lot-et-Garonne : des "amendes" en chocolat pour récompenser les bons automobilistes

Amendes pour les chauffards, amandes pour les autres: avant le premier week-end de chassé-croisé de l'année sur les routes de France, la gendarmerie a mené une opération pédagogique en Lot-et-Garonne, offrant aux automobilistes en règle des confiseries au chocolat.

A Clermont-Dessous, près d'Agen, les contrôles routiers se sont achevés sur une note salée, ou sucrée, c'est selon: à l'occasion du week-end de Pâques, les bons élèves sont repartis avec un petit sachet d'amandes chocolatées de production locale.

"Tout ceux qui se voient remettre un petit sachet d'amandes ont, généralement, plutôt le sourire et le prennent très, très bien", a commenté le colonel Emmanuel Houzé, commandant du groupement départemental de gendarmerie de Lot-et-Garonne.

"Et puis tous ceux qui ont quelque chose à se reprocher n'auront pas d'amande avec un A mais auront une amende avec un E", dit-il avec un sourire, décrivant une "opération de visibilité" et de sensibilisation avec un "impact positif".

Le week-end de Pâques marque le début des vacances scolaires dans la zone A, notamment en Nouvelle-Aquitaine.

Une paire de baskets portée par Michael Jordan vendue 2,2 millions de dollars, un record

Il s'agit des "chaussures de sport les plus chères jamais vendues", selon un communiqué de la société.

A ce tarif, l'ancienne superstar des Bulls confirme son statut de roi des enchères pour des vêtements de sport de collection, en battant son propre record pour des baskets (1,4 million de dollars en 2021).

Il détient aussi celui du maillot le plus cher (10,1 millions de dollars en septembre 2022), avec la vente d'un de ceux qu'il portait aussi lors de son dernier titre victorieux en NBA en 1998.

Pour ces baskets, une seule offre, à 1,8 million de dollars, avait été déposée peu après le début de la vente, qui se déroulait sur internet depuis le 3 avril.

Avec les frais et commissions, le prix total atteint 2.238.000 dollars, près d'un million de plus que le précédent record pour des chaussures portées en match.

Ces Bred (pour "Black and Red") Air Jordan XIII, signées par le joueur, sont emblématiques de la dernière finale remportée par la franchise de Chicago avec Michael Jordan, en 1998, contre les Utah Jazz.

- "Nostalgie" -

La star les avait chaussées lors du 2e match, sur le parquet de Salt Lake City, un épisode retracé dans le documentaire à succès "The Last Dance", sorti en 2020 sur Netflix et ESPN. Dans un stade acquis aux Jazz, les Bulls l'avaient emporté 93-88, grâce à 37 points de Jordan.

Sotheby's avait placé l'estimation plus haut, entre 2 et 4 millions de dollars.

D'après la maison d'enchères, Michael Jordan avait offert la paire après la rencontre à un ramasseur de balles chanceux, mais ce dernier n'était plus le propriétaire au moment de la vente. Sotheby's n'a communiqué aucune information sur le vendeur ni sur l'acheteur dans l'immédiat.

La vente coïncidait avec la sortie dans les cinémas américains du film "Air" de Ben Affleck, sur l'histoire du partenariat initié en 1984 entre Nike et Michael Jordan, alors jeune potentiel à peine sorti d'université, grâce au flair de Sonny Vaccaro, incarné par Matt Damon.

Près de 40 ans plus tard, l'association est un empire qui a enregistré 5,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier grâce à la seule marque Jordan Brand.

Pour Brahm Wachter, qui dirige le département streetwear et objets de collections modernes chez Sotheby's, le succès du joueur aux enchères est lié au fait que "beaucoup de gens, quand ils pensent à Michael Jordan jouant dans les années 80 et 90, ont une nostalgie unique pour cette période".

D'après ce vice-président de Sotheby's, "beaucoup" de riches collectionneurs s'intéressent désormais à ce "marché émergent" des souvenirs sportifs, une tendance qui s'est accélérée selon lui depuis la pandémie de Covid-19 en 2020.

"Nous avons des clients établis dans des catégories allant des tableaux de maîtres anciens à l'art contemporain qui participent", ajoute-t-il.

L'appétit des acheteurs a fait monter les prix: un maillot de LeBon James porté en 2013 avec les Miami Heat vendu 3,7 millions de dollars en janvier dernier, un autre de Kobe Bryant avec les Lakers à 5,8 millions de dollars en février, ou encore la tunique bleue que portait le capitaine de l'équipe de football d'Argentine Diego Maradona lors d'un match de la Coupe du monde de 1986 où il avait crucifié l'Angeleterre, partie pour 9,3 millions de dollars en 2022.

- Un député porte plainte contre ChatGPT -

Cet ancien socialiste, féru de nouvelles technologies, a publié des captures d'écran de ses échanges avec ChatGPT, qui montrent que le robot conversationnel commet de nombreuses erreurs lorsqu'il est interrogé sur son profil.

ChatGPT affirme faussement qu'Eric Bothorel est né le 20 novembre 1961 à Morlaix (ou le 2 janvier 1975 à Guingamp), qu'il est maire de Lannion ou Saint-Brieuc, qu'il est élu dans la 2e circonscription des Côtes-d'Armor, qu'il a travaillé dans le journalisme, chez Orange, dans le groupe de communication Havas, ou comme enseignant.

En réalité, M. Bothorel est né le 20 octobre 1966 à Paimpol, n'a jamais été maire, est député de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor et a été cadre dans une filiale de General Electric.

"Est-ce normal que ce qui ressemble à un outil qui traite des données personnelles diffuse des données erronnées sur nos concitoyens ? Ca me semble problématique", a déclaré Eric Bothorel à l'AFP. "Je ne dis pas +Haro sur ChatGPT+", a-t-il toutefois précisé.

Selon lui, la Cnil doit se prononcer sur l'adéquation du droit actuel à l'évolution de l'intelligence artificielle.

De l'aveu même de son concepteur, la start-up OpenAI, il a tendance à produire de fausses informations, ce qui pourrait contrevenir au RGPD qui affirme que les informations sur des personnes doivent être "exactes".

Deux plaintes contre ChatGPT ont déjà été déposées en France par l'avocate Zoé Vilain et le développeur David Libeau.

A travers le monde, plusieurs personnes ont accusé ChatGPT d'inventer des informations graves sur leur compte.