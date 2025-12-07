An Kaskad : plus que quelques heures pour profiter du festival

Pour cette troisième édition, le festival était installée cette année dans la Salle Gramoun Lélé, ça y est, le festival An Kaskad touche à sa fin. Un week-end consacré à la culture, grâce à une cascade d'artistes à Saint-Benoît. (Photo : D.R)

Le festival An Kaskad qui se déroule jusqu’à aujourd’hui, dimanche 7 décembre à 16h, poursuit son ascension culturelle avec une journée placée sous le signe du mouvement et de la poésie.

À lire aussi : Saint-Benoît : le festival An Kaskad, entre musique, danse, cirque et performances

Chaque jour dès 10h, le village du Festival s’est animé avec des exposants, jeux lontan, food court alléchant et animations pour toute la famille autour de la salle Gramoun Lélé à Bras-Fusil.

Une belle manière de célébrer le retour du soleil dans l’Est aux côtés d‘associations impliquées et d’artisans inspirés.