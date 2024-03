Ancienne route du littoral : après l'accident mortel, la police va intensifier les contrôles

Un axe interdit et dangereux

Ce lundi 11 mars 2024, un automobiliste a perdu la vie sur l'ancienne route du littoral. Âgé de 28 ans, le jeune homme circulait de nuit à scooter, avant de perdre le contrôle de son deux-roues. Un axe que certains usagers empruntent pour aller pêcher ou faire la pousse. Un accident qui a incité la police de La Réunion a rappeler qu'il est "interdit d'emprunter la portion de l'ancienne route du littoral". Afin d'éviter un nouveau drame, les opérations de contrôle seront renforcées (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

"Cet axe de circulation est dangereux notamment à cause du risque majeur de chute de roches en provenance de la falaise", rappellent les forces de l'ordre.

La police qui prévient que des opérations de contrôle "seront renforcées dans ce secteur dans les jours à venir et les sanctions seront appliquées avec la plus grande fermeté".

- Il perd la vie sur l'ancienne route du littoral -

Dans la nuit de ce dimanche 10 mars au lundi 11 mars, un accident mortel a eu lieu sur l'ancienne route du littoral - qui n'est plus accessible à la circulation.

Lors d'une possible perte de contrôle entre le Gouffre et les potences, le pilote d'un scooter est décédé, éjecté de son deux-roues et projeté dans les tétrapodes.

À La Réunion, depuis le début de l'année, huit personnes ont perdu la vie sur la route.

