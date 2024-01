Annulations, fermetures, interdictions : Belal perturbe déjà La Réunion

Par mesure de sécurité plusieurs communes ont pris des arrêtés d'annulation des festivités et autres évenements. Des interdictions de baignades et de circulation en bord de mer ont également été pris. Retrouvez laliste, non exhausite, ci-dessous (Photo rb/www.imazpress.com)

• Saint-Denis

- Tous les espaces verts, parcs et zones de loisirs de Saint-Denis seront fermés et interdits d'accès à partir de ce dimanche et jusqu'à nouvel ordre. Par mesure de sécurité, l'accès à l'ensemble du sentier littoral nord de Saint-Denis sera également interdit jusqu'à nouvel avis

- la commune dionysienne a aussi pris la décision d'annuler l'organisation de l'ensemble des manifestions culturelles, sportives et des animations de quartier prévues ce dimanche 14 janvier 2024.

- Le réseau Citalis informe sa clientèle que la ligne de téléphérique Papang à Saint-Denis restera fermée lundi 15 janvier, pour des raisons de sécurité. "En fonction de l’évolution des conditions météorologiques, la ligne Papang pourrait rouvrir courant de la semaine prochaine" indique Citalis

• Le Port

Tous les équipements sportifs et culturels, les jeux d’eau et le Parc boisé du Port sont fermés jusqu’à nouvel ordre, informe la commune portoise en demandant à la population de "rester vigilante et à se tenir informée de l’évolution de la situation"

• Saint-Paul

Tous les parcs, jardins et aires de jeux de Saint-Paul sont fermés jusqu'à nouvel ordre, indique la commune saint-pauloise. La baignade, des activités nautiques sur toutes les plages et de la circulation piétonne sur tout le littoral de la Commune de Saint-Paul ainsi que sur le Débarcadère sont également interdits jusqu'à nouvel ordre.

• Territoire de l'Ouest

Le Territoire de l'Ouest informe les habitants des communes de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu qu'en raison des conditions météorologiques, toutes les déchèteries du Territoire de l'Ouest seront fermées dimanche 14 janvier 2024.

Le Tampon

Toutes les festivités de Miel Vert sont suspendues. La commune a émis une interdiction d’accès aux parcs, jardins et aires de jeux de la commune du Tampon

Sont concernés :

- Parc des palmiers du monde

- Parc Jean de Cambiaire

- Jardin Marc Rivière

- Parcours de Santé

• Chambre de commerce et d'industrie

Pierrick Robert, président de la CCIR, recommande à l'ensemble des entreprises à prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser les chantiers, les entrepôts, les ateliers, les magasins et les bureaux

• Université

L'Université resetera fermée ce lundi 15 janvier dès 5h et ce jusqu’à nouvel ordre, pour l'ensemble de ses sites et campus :

- Campus du Moufia

- Site du Parc Technologique Universitaire

- Site de la Victoire

- Site de Bellepierre

-Campus du Tampon

- Campus de Terre-Sainte

- Site du Maïdo.

