Août 2023 a été le mois d'août le plus chaud jamais enregistré à La Réunion

À Gillot, à Pierrefonds et à la Plainde des Cafres la température moyenne a été de 19.6°C. Il s'agit "de loin (de la) plus haute valeur en août en au moins 56 ans de données depuis 1968" indique Météo France dans un post publié ce jeudi 7 septembre 2023. "L'excédent est surtout exceptionnel pour les températures minimales nocturnes avec des nuits aussi douces qu'un mois d'octobre normal" précisent les météorologues. Le précédent record remonte à août 2018 et il était de 19.1°C (Photo rb/www.imazpress.com)

Cette température élevée pour la saison s'accompagne d'un "excédent de pluie de 75% en moyenne sur l'île, avec notamment 2.5 fois plus de pluie qu'un mois d'août moyen sur le Sud Sauvage" note Météo France

Dans le détail il faut savoir que la hausse du thermomètre par rapport à la normale entre 1981 et 2010 est de 1,1 %, "soit le plus haut atteint depuis 50 ans".

Le bilan des précipitations affiche un large excédent de 75 %, ce qui classe le mois d’août 2017 au 5ème rang des mois d’août les plus pluvieux.

Lire aussi : En août, il a fait (très) chaud pour la saison

Au niveau mondial, l'observatoire européen Copernicus a annoncé mercredi que les mois de juin, juillete août 2023 ont connu les températures mondiales moyennes les plus élevées jamais mesurées

Copernicus précise que 2023 sera probablement l'année la plus chaude de l'Histoire. "L’effondrement climatique a commencé", a réagi le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dans un communiqué.

Lire aussi : L'année 2023 sera "de loin" la plus chaude jamais enregistrée dans le monde

www.imazpress.com