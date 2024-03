Ce jeudi 7 mars 2024, Matante Rosina se réveille avec le bruit de la pluie sur son toit. Le temps de préparer son café, la pluie s'arrête dans l'est pour laisser place à de belles éclaircies. Le reste de l'île bénéficie d'un ciel ensoleillé. Dans l'ouest, quelques nuages se forment et peuvent laisser échapper quelques gouttes. Côté chaleur, c'est légèrement plus supportable parce que le thermomètre perd 1 à 2 degrés aujourd'hui. (photo vs/www.imazpress.com)