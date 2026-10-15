Après le succès de sa première édition, l’association Pilon lance la 2ème session de son programme "Pilon vers l’emploi"

Fort de la réussite incontestable de sa première promotion, l’association Pilon annonce le lancement de la deuxième session de son programme d’insertion professionnelle : "Pilon vers l’emploi". Ce dispositif, conçu pour accompagner les personnes LGBT+ de 18 à 35 ans, se déroulera du 06 novembre 2026 au 29 janvier 2027 au Centre LGBTQIA+ Nord. (Photos : Pilon vers l’emplo)

Lancé initialement pour répondre à des situations d'isolement, de rejet familial ou de discrimination à l'embauche, le programme « Pilon vers l'emploi » a démontré toute sa pertinence lors de sa première édition :

- Un impact concret sur l'emploi : Sur les 10 participants accompagnés, 7 personnes ont d'ores et déjà trouvé leur voie (dont 3 en CDI, 1 en CDD d'insertion, 2 en formation et 1 en service civique), tandis que plusieurs autres ont des pistes très sérieuses. Parmi les réussites marquantes, le programme a notamment permis à des jeunes en chômage longue durée ( plus 2 ans sans emploi), à une personne descolarisée ou encore à des personnes en grande précarité de retrouver le chemin de l’emploi.

- Un accompagnement sur-mesure et pluridisciplinaire : L’équipe dédiée a réalisé 19 ateliers thématiques (numérique, rédaction de CV, préparation aux entretiens, éloquence) et 45 entretiens individuels de suivi. Pendant toute la durée de la formation, 6 ordinateurs ont été mis à disposition des apprenants pour rédiger leur CV, leurs lettres de motivation ou suivre les ateliers numériques.

- Une initiative intergénérationnelle et ouverte : D'abord pensé pour les jeunes LGBT+, le programme s’est enrichi en accueillant des adultes de plus de 35 ans, des parents de jeunes LGBT ainsi que des séniors isolés ou en situation de handicap souhaitant se remobiliser sur des ateliers ponctuels. Le dispositif a même étendu ses retombées positives au-delà de ses apprenants en trouvant un emploi en chantier d'insertion pour le parent d'une bénéficiaire.

- Lancement de la 2ᵉ session : Ouvertures des candidatures -

Forte de ces résultats, l’association Pilon réaffirme son engagement à accompagner et aider les jeunes vers le chemin de l’emploi.

"Ce programme est essentiel car les jeunes LGBT+ sont confrontés à des réalités systémiques très lourdes : le harcèlement scolaire pousse beaucoup d'entre eux au décrochage et à une déscolarisation précoce, ce qui réduit considérablement leurs opportunités professionnelles. À cela s’ajoute le rejet familial et sociétal, qui contraint de nombreux jeunes à quitter précipitamment le domicile familial, renonçant ainsi à leurs études faute de soutien financier ou cherchant un travail en urgence pour survivre. Enfin, après avoir subi des années de critiques, d'isolement et de rejet, l'estime de soi est souvent au plus bas, ce qui empêche d'aborder les entretiens d'embauche avec la confiance nécessaire pour se valoriser. C'est précisément pour répondre à l'ensemble de ces urgences et briser cette spirale de précarité que nous avons créé "Pilon vers l'emploi". », dit Terry Grimoire, fondateur de l’association Pilon.

La deuxième session permettra une nouvelle fois aux participants d'acquérir les outils indispensables du monde professionnel (maîtrise de la bureautique word, excel, création de profil professionnel sur LinkedIn, développement du réseau, création de CV et lettre de motivation) tout en renforçant la confiance en soi et l'éloquence.

- Comment candidater ? -

Les personnes intéressées par cette nouvelle session peuvent dès à présent s’inscrire.

- Lieu des formations : Centre LGBT+ Nord, La Source, Saint Denis

- Public concerné : Jeunes LGBT+ (18-35 ans)

Pour tout contact ou pour vous inscrire contacter le 06 93 87 30 50 ou l'adresse suivante [email protected]

