Ce vendredi 16 février 2024, comparaissaient au tribunal de Saint-Denis, quatre individus pour violences aggravées et menaces de mort. Selon nos confrères du JIR, ils ont été placés en détention provisoire. Les faits remontent à la nuit du 3 au 4 février sur la route nationale de Sainte-Suzanne. Un automobiliste heurte un deux-roues. Le pilote est grièvement blessé. Le conducteur de la voiture s'arrête pour lui porter secours. C'est alors que la situation dérape. "Un groupe de 20 à 30 personnes", selon nos confrères du JIR, arrive de Saint-André pour en découdre avec le conducteur fautif et prend la fuite. Poussé jusqu'à un pont, le pire a été évité grâce aux témoins de la scène et aux gendarmes (photo sly/www.imazpress.com) Après un accident, ils veulent le jeter d'un pont : quatre personnes placés en détention provisoire

Selon nos confrères du JIR : "ils ont la petite vingtaine, tous originaires de Saint-André. Si l’un d’eux est déjà bien connu de la justice, les autres présentent des casiers judiciaires vierges, un petit contrat dans les espaces verts ou en station-service et vivent encore chez leurs parents." Les suspects ont pris la fuite.

"ll ne faudra que quelques jours aux militaires de la compagnie de Saint-Benoît pour parvenir à identifier plusieurs participants à cet attroupement.", indique le JIR.

"Mais la plupart ont demandé un délai pour préparer leur défense. Aussi l’affaire a-t-elle été renvoyée au 6 mars prochain", écrit le JIR.

