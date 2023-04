Violence, Marlène Schiappa, trottinettes, bilan routier et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 3 avril 2023 : - À La Réunion, la violence est de plus en plus "décomplexée" - Marlène Schiappa en Une de Play Boy et au centre d'une enquête sur le fonds Marianne - Les Parisiens votent contre les trottinettes en libre-service à près de 90% - Bilan routier : 378 infractions, 15 conduites en état d'ébriété et 11 permis suspendus - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de semaine sous le soleil

À La Réunion, la violence est de plus en plus "décomplexée"

En l’espace de quelques mois à La Réunion, la violence a brusquement augmenté. Les jeunes se battent entre eux, en plein jour, à proximité des passants. Des armes à feu sont utilisées en pleine rue pour tuer un adversaire. Enquête sur une violence est de plus en plus "décomplexée"

Marlène Schiappa au centre d'une enquête sur le fonds Marianne et en Une de Play Boy

Marlène Schiappa en Une du magazine de charme Play Boy. Il n’en a pas fallu plus pour que la secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire s’attire les foudres des internautes, des oppositions et d'une partie du gouvernement à commencer par Elisabeth Borne. Cet épisode arrive alors que la ministre est déjà au cœur d’une enquête de deux médias nationaux sur l’attribution de l’argent du fonds Marianne. Cette avait été créé pour défendre les valeurs républicaines après l’assassinat de Samuel Paty. Une enquête administrative a été ouverte par le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.

Les Parisiens votent contre les trottinettes en libre-service à près de 90%

Les Parisiens ont exprimé dimanche une franche opposition aux trottinettes électriques en libre-service, avec près de 90% de vote contre lors d'une consultation inédite, selon les chiffres communiqués par la mairie.

378 infractions, 15 conduites en état d'ébriété et 11 permis suspendus

Pour le week-end du 31 mars au 2 avril 2023, au total, 378 infractions ont été constatées par les effectifs de la police nationale et de la gendarmerie. 15 conduites sous l’emprise d’alcool ont été constatées. 11 permis ont été suspendus. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de semaine sous le soleil

Pour ce lundi 3 avril 2023, la boule de cristal de Matante Rosina est complètement illuminée par le soleil. Pour elle, pas un seul nuage ne viendra perturber le ciel de La Réunion. C'est une bonne semaine qui commence.