Au 2ème trimestre, les petites et moyennes entreprises résistent malgré la crise

Au 2ème trimestre 2023, le chiffre d'affaires des 4.180 petites et moyennes entreprises (TPE-PME) réunionnaise résiste globalement, malgré un environnement économique qui semble se dégrader. Celles qui exercent dans le secteur du commerce voient leur chiffre d'affaires progresser, comme dans les domaines des boulangeries-pâtisseries. Un ralentissement semble toutefois particulièrement net dans le secteur des services, en particulier pour les activités immobilières et les services aux entreprises.

Au 2ème trimestre 2023, le Chiffre d'Affaires (CA) des TPE-PME est en progression de 3.9% par rapport au même trimestre de l'année passée.

Depuis le début de l'année, avec une hausse de 4.0% au total (contre 4.1% en moyenne nationale), La Réunion se situe en 8' position des régions étudiées. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2% à La Réunion (juin, sur 12 mois) et de 4.5% au national (lnsee) : grossièrement corrigée de l'inflation, la progression en volume pour l'année en cours serait de l'ordre de 2% pour les TPE-PME réunionnaises, contre environ -0.4% au national.

Les TPE-PME réunionnaises du secteur industriel voient leur CA progresser de 6.2% au cours de ce trimestre, par rapport au même trimestre de l'année passée et de 7.6% au total depuis le début de cette année. Ces chiffres sont tirés vers le haut par le secteur "Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution", dont les indices de croissance sont supérieurs à 20% sur les deux périodes présentées.

Les TPE-PME de l'industries manufacturières, quant à elles, voient leur CA progresser de 4.9% au trimestre et de 6.8% depuis le début de cette année. Il s'agit pour ces dernières du Sème trimestre consécutif de hausse.

Le CA des TPE-PME du BTP et des transports progresse de 6.8% ce trimestre, ainsi que depuis le début de l'année, avec, dans le détail, une progression ce trimestre de 8.5% pour la construction et une très légère progression de 0.3% pour le transport et l'entreposage. Ces deux activités voient leur CA évoluer de manière sensiblement différente depuis le début de l'année, respectivement de +8.8% pour les premières et de -0.6% pour les secondes. Le secteur de la construction, dans son ensemble, continue néanmoins d'être pénalisé par la hausse des coûts des matériaux et de l'énergie, la chute du logement neuf et de la commande publique ou encore les difficultés de recrutement.





Les TPE-PME du secteur des services ont un CA en hausse moyenne de 1.6% ce trimestre et de 3.5% depuis le début de l'année. Ces chiffres, qui montrent un net ralentissement de croissance au second trimestre, masquent de fortes disparités :

- Les "activités financières et d'assurances" voient leur CA progresser de 11.7% ce trimestre et de 9.1% depuis le début de l'année.

- Les domaines des "arts, spectacles et activités récréatives" et de "l'hébergement restauration" voient leur CA moyen évoluer d'environ 3 à 5% ce trimestre, mais sont encore en croissance de 13.9% depuis le début de l'année.

- Les domaines de "l'information et communication", de "la santé humaine et l'action sociale", des "activités scientifiques et techniques" voient leur CA moyen évoluer d'environ 4 à 6% ce trimestre et de 4 à 7% depuis le début de l'année.

- Les "activités d'enseignement" subissent une baisse de CA de 2.7% ce trimestre mais sont encore en croissance de 11% depuis le début de l'année.

- Les "activités immobilières" subissent une baisse de CA de 4.9% ce trimestre et de 1.5% depuis le début de l'année.

- Les activités de services aux entreprises ("services administratifs et de soutien") voient, quant à elles, leur CA reculer de 2.9% ce trimestre et de 5.3% depuis le début de l'année : on peut y voir la prudence des achats des entreprises réunionnaises se poursuivre sur cette période.

Enfin, celles qui exercent dans le secteur du commerce voient leur CA progresser de 3.3% ce trimestre et de 2.4% depuis le début de l'année.

- Les TPE-PME exerçant dans les domaines des boulangeries-pâtisseries (+9.2% ce trimestre, +10.3% depuis le début de l'année), de l'optique (+6.7% ce trimestre, +7.7% depuis le début de l'année) voient une progression positive par rapport à l'année dernière, sur le trimestre et depuis le début de l'année.

- Les TPE-PME du commerce de produits pharmaceutiques et, dans une moindre mesure, de l'ameublement, reprennent des couleurs ce trimestre avec respectivement +6 et +3%, mais leurs résultats sur l'année restent moins dynamiques pour les premières (+0.8%) et en net recul pour les secondes (-7.3%).

- Le commerce de textile et d'habillement reste quant à lui en retrait ce trimestre, avec -3.7% et -0.9% depuis le début de l'année.

Au 2e trimestre 2023, l'indice de chiffre d'affaires (ICA) des 4 200 TPE-PME de La Réunion de notre échantillon est de 103,9, soit une progression de 3,9% de leur chiffre d'affaires (CA) par rapport au 2e trimestre 2022. L'indice de chiffre d'affaires cumulé (ICAC) montre que les entreprises régionales ont vu leur activité augmenter de 4% depuis le début d'année, comparativement à la même période de l'année précédente. Cette performance place la région au 8e rang du classement national avec un résultat inférieur de 0,1 point à la moyenne française.

Il convient également de noter que les résultats présentés dans cette analyse ne sont pas corrigés de l'inflation qui a progressé significativement depuis la fin de l'année 2021. En effet, selon les résultats de l'Insee, l'indice des prix à la consommation a augmenté à La Réunion de 2% en juin 2023 sur les 12 derniers mois, soit nettement moins que pour la France dans son ensemble (+4,5%).