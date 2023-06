Motor Expo à Saint-Denis : plaidoyer pour les véhicules électriques

Amateurs et passionnés du deux roues et de l'automobile, le Motor Expo est de retour du 9 au 11 juin 2023 au parc des expositions de Saint-Denis après deux ans d'absence. De nombreuses animations sont prévues tout au long du week-end pour cet évènement qui se veut festif et familial mais aussi écologique. Pour cette nouvelle édition, les véhicules propres seront mis à l'honneur malgré un problème de gestion des batteries lithium usagées toujours d'actualité (Photos : sly/www.imazpress.com)

Guy François, organisateur de l'évènement promet un salon spectaculaire de 5.000m2 pour cette reprise post covid. "On remet la machine en route" a-t-il lancé à l'occasion de la présentation de l'évènement ce mardi 6 juin.

Cette année, l'organisateur tient à "apporter des solutions de transports économiques et écologiques" face à une mobilité qui est de plus en plus difficile.

Et pour cause, ce sont 32.000 véhicules par an qui sont mis en circulation à La Réunion selon Arzou Mahamadaly, président de la branche automobile du syndicat de l'importation et du commerce de La Réunion (SICR).

"Malheureusement, les problèmes de mobilité restent trop importants par manque de développement des transports en commun. Dans ce cas là, la moto devient indispensable" a-t-il affirmé.

Histoire de penser quand même à l'environnement, le salon du deux roues a décidé de mettre en avant les véhicules "propres".

- L'électrique sur le devant de la scène -

"La moto suit la tendance. En 2023, sept exposants proposeront des véhicules électriques alors qu'en 2019, il n'y en avait pas du tout" s'est félicité Guy François.

Si les voitures électriques séduisent de plus en plus avec un passage de 1 à 12% de véhicules immatriculés en cinq ans, le deux-roues "propre" est encore à ses prémices et le salon compte bien y remédier cette année.

Le problème c'est qu'à La Réunion, l'électrique rencontre encore plusieurs couacs. Le prix des véhicules est plus élevé qu'en Hexagone et les batteries lithium usagers s'accumulent sur l'île, ne pouvant pas être renvoyées pour recyclage dans les centres de traitement appropriés.

"Nous avons un gros problème avec le recyclage des batteries puisque nous n'avons pas de centre dédié à la Réunion. Notre syndicat travaille avec l'État sur leur acheminement vers des centres français et européens de recyclage. Je pense que dans quelques mois nous aurons des solutions" a précisé Arzou Mahamadaly.

Pour ce qui est du prix des véhicules, le président du syndicat précise que des aides de l'État sont proposées à l'achat. "Sur la voiture vous avez un bonus de 7.000 euros et sur la moto un bonus de 1.900 euros ce qui peut donner la possibilité à chacun d'investir" poursuit-il.

En tout cas, Arzou Mahamadaly ne compte pas faire demi-tour face à ces obstacles. "D'ici 2035, l'Europe a pris la décision d'arrêter les moteurs thermiques. Il faut que les gens prennent conscience que la moto électrique c'est l'avenir. Le salon sera donc la vitrine de ces nouveaux modèles aux nouvelles technologies " a-t-il conclut.

Vous l'aurez compris l'électrique sera bien présent au Motor Expo mais les visiteurs pourront également découvrir des véhicules plus traditionnels avec des motos en tout genre, des scooters, des vélos et même des trotinettes sans oublier les équipements qui vont avec.

Le spectacle sera aussi assuré par plusieurs associations de passionnés qui proposeront des démonstrations de son embarqué et un stunt show.

Une exposition de voitures d'exception et une fan zone avec écran géant pour suivre le GP Moto seront aussi installées à la Nordev.

Le salon sera ouvert de 10h30 à 19h et le prix de l'entrée sera de 6 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants de 6 à 12 ans.

