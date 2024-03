Blessée... mais pas trop et Willy Wonka de l'horreur

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 26 février au vendredi 1er mars le voici : Kamila Grabska, 36 ans, participe a un concours de lancer d’arbre de Noël. Sauf que voilà, en 2017, l'Irlandaise - victime d'un accident de voiture - a demandé à sa compagnie d'assurance une indemnisation à hauteur de 650.000 livres. Un rêve qui tourne au cauchemar en Écosse.

- Irlande: on lui refuse une indemnisation pour "invalidité" après un concours de lancé d'arbre de Noël

Les faits ont eu lieu en 2018. Kamila Grabska, 36 ans, participe a un concours de lancer d’arbre de Noël. Sauf que voilà, en 2017, l'Irlandaise - victime d'un accident de voiture - a demandé à sa compagnie d'assurance une indemnisation à hauteur de 650.000 livres (soit 760.000 euros). Une demande remise en cause par la Haute Cour de Limerick après la diffusion dans un journal local d'une photo montrant Kamila Grabska jetant un arbre de 5 pieds (environ 1,50 mètre).

En raison de la "nature graphique" de la photo et des capacités physiques notables de l'Irlandaise, le juge Carmel Stewart a décidé de rejeter sa demande d'indemnisation, estimant que ses revendications faites en 2017 étaient "exagérées".

"Il s'agit d'un très grand sapin de Noël naturel qu'elle lance d'un mouvement très agile", a déclaré le juge au tribunal à The Irish Independent.

De son côté, la mère de famille nie pourtant avoir simulé ses blessures auprès de sa compagnie d'assurance à l'époque. Elle a notamment déclaré au tribunal qu'elle souffrait toujours, malgré l'apparence joyeuse que peut refléter la photo.

Selon The Guardian, un deuxième élément présenté au juge remet une nouvelle fois en doute la bonne foi de l'Irlandaise: une vidéo qui montre Kamila Grabska entraînant son chien dans un parc en novembre dernier pendant plus d'une heure.

- Écosse : une expérience immersive Willy Wonka tourne au fiasco

Le rêve a tourné au cauchemar dans un petit entrepôt de Glasgow, en Écosse, supposé accueillir l’univers enchanteur du récent film Wonka ce samedi 24 février 2024. Décors miteux et ambiance angoissante... La police a été contrainte d’intervenir sur place.

L’attraction, proposée par l’entreprise créatrice d’événements immersifs House of Illuminati, semblait pourtant alléchante sur le site internet de celle-ci et promettait "des accessoires extraordinaires, des sucettes surdimensionnées et un paradis de friandises sucrées".

Mais la réalité était bien éloignée de ces décors enfantins. À la place, les visiteurs ont trouvé un entrepôt à moitié vide, des décors de mauvaise qualité et quelques installations en plastique.

Oompa loompa doompety doo,

Cris, pleurs et déception, le parc à thème n’a pas fait l’unanimité et la police locale a dû se rendre sur place après avoir reçu de nombreuses plaintes des familles.

Les organisateurs ont par la suite été contraints d’anticiper la fermeture du lieu. Et ce mauvais rêve avait un prix, puisque l’entrée a coûté 40 eurs. En colère, les participants ont exigé un remboursement immédiat, qui a été accepté par la société, mais sous un délai de 10 jours.

