Blues Maron An Vavang’ : "un océan les sépare, la musique les réunit"

Avec TaniaMa et SOBA BLUES, le maloya et le blues entrent en résonance au fil de la soirée. Deux univers, deux souffles, deux héritages investissent tour à tour la scène, portés par la force vive de leurs racines. Ce samedi 3 octobre, Blues Maron An Vavang' vous donne rendez-vous au Théâtre des Sables, à L'Etang-Salé. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : Guillaume SAIX - Association MIZIK METISS’ - DR)

Nés sur des terres lointaines, le blues et le maloya portent chacun l'empreinte de la résistance et de la liberté. Ils racontent les blessures de l'Histoire, la force de la transmission et cet irrépressible besoin de chanter. De La Réunion au Mississippi, les complaintes croisent le battement des tambours et font surgir des résonances que le temps et les distances n'ont jamais tout à fait effacées.

En première partie, TaniaMa, chanteuse, percussionniste et danseuse réunionnaise, déploiera un univers vibrant et métissé, où soul et jazz se laissent gagner par les pulsations du maloya et du séga. Une voix habitée, une musique de cœur, de corps et de racines.

Puis SOBA BLUES, porté par Moussa KOITA, Vincent BUCHER et Émile BIAYENDA, fera entendre un répertoire brut et incandescent. Le chant mandingue y rencontre les échos du Sud américain, révélant au fil des notes la parenté profonde de ces héritages musicaux.

Quand le souffle du blues se mêle à la pulsation du maloya, les frontières s'évanouissent. Ce samedi, venez en ressentir les vibrations ardentes au Théâtre des Sables.