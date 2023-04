Bouclier Qualité Prix : un engagement au service du pouvoir d’achat des Réunionnais

Créé pour faire face à des prix de 30 à 50% plus cher qu’en métropole sur des produits de grande consommation, le Bouclier Qualité Prix ou BQP est un dispositif de lutte contre la vie chère qui implique l’engagement de nombreux acteurs locaux. Il consiste en un panier de produits dont le prix est fixé par négociation entre les acteurs et les services de l’État (Photo D.R.)

Comme les années précédentes, les services de l’État, l’observatoire des prix des marges et des revenus (OPMR) et les acteurs économiques locaux (distributeurs, commerçants) ont travaillé autour d’une liste de produits de consommation courante vendus à un prix contrôlé.

Un dispositif de lutte contre la vie chère conforté par un effort des différents partenaires pour maintenir un panier de 153 produits de qualité à 348 euros maximum, malgré une inflation soutenue sur les prix des produits alimentaires ces derniers mois.

Le logo du Bouclier Qualité Prix est positionné dans les rayons de chaque enseigne participante afin de permettre l’identification des produits appartenant à ce panier.

La liste des produits du BQP 2023 est à retrouver ici.

Cet engagement a été rendu possible grâce aux acteurs de la grande distribution et aux efforts consentis de chacun des partenaires locaux du dispositif, pour qui le BQP est une démarche citoyenne qui a l’avantage de mettre en valeur les produits locaux.

Les engagements pris autour du BQP permettent également un meilleur suivi du prix du panier, grâce aux informations transmises régulièrement par chacune des enseignes de distribution aux services de l’État. Des efforts d’approvisionnement ont également été engagés afin de limiter les risques de ruptures. La fédération du commerce et de la distribution (FCD) ainsi que la fédération du commerce associatif et associé (FCA) continuent, dans ce cadre, d’apporter leur expertise notamment en termes de négociation avec les fournisseurs et importateurs, ou de communication sur l’opération vis-à-vis des consommateurs.