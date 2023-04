Bourbon Bois : entre l’entreprise, les clients et les artisans… rien ne va plus

C’est un conflit qui s’éternise entre l’entreprise de construction et de rénovation Bourbon Bois Expérience et les artisans. Depuis des mois, plusieurs artisans sont victimes d’impayés, mettant les chantiers à l’arrêt. Conséquence, plusieurs propriétaires ou bénéficiaires du dispositif logement évolutif social (LES) sont eux dans l’attente de la livraison de leur logement (Photo : rb/www.imazpress.com)

C’est notamment le cas de Marie*. En janvier 2020, la jeune femme entame des démarches dans le but d’acquérir une construction faisant partie du dispositif LES. Le prêt, les aides de l’État, le permis de construire, l’assurance, l’ouverture du chantier… tout avait été accordé.

« En janvier 2022, nous commençons à nous alerter en voyant que nous n’avons aucune nouvelle », nous indique Marie. « Je prends alors contact avec le constructeur m’indiquant que l’aide de l’État par la DEAL n’a pas été accordée. » Ni une ni deux, Marie contacte la DEAL (Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement) qui lui « affirme que l’on bénéficie de l’aide depuis un an ».

L’histoire ne s’arrête pas là. Marie appelle l’entreprise de construction Bourbon Bois. « Cette fois-ci on me dit que le prêt de la banque n’est pas accordé. » Pourtant, chez Réunion habitat, on lui signifie le contraire.

Passe ensuite le mois de février, puis mars, puis avril… mais toujours pas de logement. « Je finis par prendre contact avec d’autres personnes qui ont des chantiers de construction avec Bourbon Bois. Ils m’avouent qu’ils se trouvent dans le même cas. »

Thierry est également dans la même situation. « Bourbon Bois nous a fait la livraison de la maison mais elle n’est pas terminée », déclare-t-il. « Il y a encore des finitions mais comme les artisans ont arrêté, on ne peut pas rentrer dans la maison. » Une maison qui fuit dès lors qu’il y a des fortes pluies. Une habitation qui comporte de nombreuses malfaçons.

Ce qui désole le client, c’est l’absence de dialogue avec Bourbon Bois. « On n’a pas de rendez-vous, ça reste sans réponse. »



Au total, une vingtaine de familles comme celle de Marie seraient concernées et dans l’attente de leur logement.

-17 artisans impayés -

Dans cette affaire, les clients ne sont pas les seuls lésés. 17 entreprises seraient concernées par ce conflit.

« Nous réclamons juste nos factures impayées », indique un des artisans. Des artisans qui réclament également la tenue d’une table ronde avec la direction de Bourbon Bois.

Des professionnels qui devraient aussi intenter une action devant le tribunal de commerce. « Elle ferme les portes, pas de discussion », s’indignent les artisans.

« On a fait des chantiers pour Bourbon Bois mais on n’a pas été payé », déclare un artisan. « On continue la mobilisation en espérant pouvoir trouver une solution », dit-il. « Malheureusement, il n’y a pas de dialogue possible », s’indigne l’artisan.

Des conflits et histoires d’impayés suivis par le Collectif des syndicats et associations professionnels de La Réunion (CSAPR). « Cela fait un mois qu’un de nos adhérents nous a sollicité pour un impayé avec Bourbon Bois », explique Jean-François Maillot. « Nous avons convoqué une réunion avec le chef des travaux et Madame Osta », ajoute-t-il. Selon le membre du CSAPR, « l’artisan était prêt à continuer le chantier mais Bourbon Bois a dit qu’il y avait des malfaçons et donc a décidé de ne pas continuer ». Le Collectif a d’ailleurs sollicité une assurance pour demande d’intervenir et voir s’il y a sinistre. Une demande toujours en cours.

La Préfecture a également été sollicitée la semaine dernière lors d'une réunion avec les artisans. Et ce, afin de faire la lumière sur les sommes payées. "L’entreprise Archipel Bois Habitat-Bourbon Bois Expérience a été retenue dans le cadre du plan France Relance au titre de l’appel à projets « Relocalisation industrielle dans les territoires » pour la construction d'une nouvelle usine et des investissements dans des machines permettant l'usinage de pièces en bois. Le versement de cette aide de l'Etat a été formalisé par une convention", nous précisent les services de la Préfecture.

"Cette convention permettait le versement de la moitié de la somme à la signature et le versement du solde après réception et analyses de l’ensemble des factures acquittées pour cet investissement et contrôlées par un comptable et un commissaire au compte. Ce qui a été effectué en date du 12 mai 2022. Ce procédé est classique en ce qui concerne le subventionnement public, permettant de contrôler que les fonds versés financent bien les projets retenus."

Dans la foulée, Jean-François Maillot explique qu’une « mise en demeure de régler la somme a été adressée à Bourbon Bois ».

De son côté, la direction de Bourbon Bois n’a pas souhaité faire de commentaires « compte tenu des menaces et insultes reçues de la part de ces personnes », nous indique la directrice générale Madame Osta Amigo.

*prénom d'emprunt

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com