Campagne sucrière : clap de fin le 19 décembre au Gol, et le 22 décembre à Bois-Rouge

La campagne sucrière 2023 arrive à son terme : elle se clôturera le 19 décembre à l'usine du Gol pour les planteurs du sud, et le 22 décembre pour les agriculteurs du nord et de l'est. Une saison qui risque une nouvelle fois d'être décevante, alors que les agriculteurs ont encore dû faire face à de nombreuses difficultés (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Le début de la coupe était, cette année encore, perturbée par plusieurs facteurs. Un démarrage tardif couplé à une baisse de volume de canne prévisionnel se sont invités dans cette campagne, alors que le secteur est toujours plus en difficulté.

Ce retard s'explique par le fait qu'Albioma est en pleine phase de transition, et "la disponibilité de vapeur, indispensable au fonctionnement de l’outil industriel" n'était pas au rendez-vous.

Les Commissions Mixtes d’Usines du Gol, de Grand Bois et de Savanna ont finalement pu fixer le 21 juillet 2023 une date de démarrage de la campagne sucrière pour le bassin du Gol. La campagne sucrière pour le bassin de Bois Rouge a démarré le 3 août 2023.

A noter que la campagne sucrière de 2022 a été catastrophique. Près de 1,300 million de tonnes de cannes ont été récoltées, à l'issue d'une campagne sucrière agitée.