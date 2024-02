Cantines scolaires de Saint-Leu : la ville recense l'ensemble des problématiques rencontrées

Plusieurs incidents sont survenus dans certaines cantines de Saint-Leu ces derniers jours. La mairie ayant d'ailleurs décidé d'ouvrir une enquête en interne pour faire la lumière sur ces manquements. "Face à cette situation qui n’est pas satisfaisante, le problème est pris au sérieux", souligne la mairie. Le maire ayant demandé un point complet des problématiques rencontrées et ce, afin d’apporter des solutions à court-moyen terme. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : DR)

L’objectif recherché et qui doit être partagé est le suivant : fournir une qualité de service correcte aux enfants, conforme aux attentes des usagers et à la réglementation.

La ville met en garde contre les risques de débordements qui ne contribueraient pas à cet objectif. Si les colères et incompréhensions sont légitimes, elles ne peuvent justifier des violences à l’égard des agents du service public.

Ce mardi 13 février, le maire de Saint-Leu, Bruno Domen a annoncé la mise en place d’une enquête. Ce mercredi 14 février, les responsables de services ont été reçus pour avoir leurs retours sur les difficultés rencontrées.

Cet échange, ainsi que les nombreuses remontées de parents et les quelques visites sur site effectuées ces dernières semaines ont mis en exergue la nécessité d’une enquête considérant la multiplicité des facteurs et intervenants, pouvant entraîner des dysfonctionnements.

Par ailleurs, des mesures immédiates sont effectives, comme la mise à disposition systématique d’un dessert de substitution lors d’un problème de livraison.

- Comment va se dérouler cette enquête ? -



L’objectif de cette démarche est d’anticiper au mieux et au plus tôt, les soucis d’approvisionnement et de livraison dans les cantines scolaires.

Avant la diffusion du menu de chaque semaine, il sera demandé au service de la restauration scolaire, confirmation de la présence des denrées.

Le même point sera fait à chaque veille de jour où la restauration scolaire est déployée.

Enfin, un contrôle renforcé sera effectué tous les matins, pour l’ensemble des cantines scolaires.



2. Des agents sur site

Du lundi 19 février au vendredi 1er mars, six agents (hors services concernés par la vie éducative ou la restauration), désignés par l’autorité au sein de la collectivité parcourront l’ensemble des cantines scolaires, de 10h30 à 13h, une ou plusieurs fois, de manière impromptue.

Ces agents disposeront d’une grille d’analyses qui porte à la fois sur

- les quantités livrées et servies,

- le respect des menus annoncés,

- l’organisation du service et le respect des procédures établies

- la qualité du service et du repas

Par ailleurs, ces agents prendront attache auprès des enfants, des responsables de cantine, des agents de cantine et des ATSEM pour recueillir leurs observations.

Chaque jour, ces fiches seront centralisées et analysées. Les éléments fournis permettront de cibler l’existence ou pas, de sites davantage soumis à des problèmes et qui nécessitent donc un accompagnement renforcé.



3. Une enquête participative

Il est important pour la municipalité, d’associer les parents à cette démarche. Pour ce faire, deux possibilités sont offertes :



a. Un sondage quotidien auprès des familles

La Ville mettra en place via son application mobile « Intramuros », un sondage quotidien sur le service réalisé le jour même au sein des cantines scolaires. Le but est de recueillir, des parents, le retour de leurs enfants à la sortie de l’école.



b. L’ouverture de la cantine aux parents

En toute transparence et dans une démarche de co-construction, les parents dont l’enfant est scolarisé à l’école et demi-pensionnaire, seront autorisés à assister à un service et à déjeuner sur place, de 11h à 13h, en présence d’un agent dédié de la Ville.

Pour des raisons de sécurité et d’organisation, un calendrier de visites a été mis en place. Les inscriptions se font en ligne et dans la limite de 10 personnes par établissement scolaire, avec le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Lien pour le formulaire d'inscription : https://www.saintleu.re/inscription-visite-cantine

Chaque parent sera invité à remplir une fiche d’observation à remettre à l’agent de la Ville qui l’accompagne pour prise en compte dans le cadre de l’enquête.