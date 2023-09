Sur toute l'île, une journée d'animations en faveur des bibliothèques

Ce mercredi 6 septembre 2023, le ministère de la Culture lance une grande campagne de valorisation des bibliothèques avec l'opération "Ma bibliothèque : le monde à portée de main". Pour l'occasion, le réseau de lecture publique de La Réunion organise une centaine d'animations sur tout l'île. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous (photo ks/www.imazpress.com)

Le 6 septembre 2023, le ministère de la Culture lance une grande campagne de valorisation des bibliothèques. Premier espace culturel de proximité́, ces espaces invitent à la découverte, la connaissance, la rêverie, en dehors des circuits marchands et en accès libre.

Des tout-petits aux parents, enfants et ados, jeunes et moins jeunes, habitants et familles, tous les publics sont conviés à (re)découvrir leurs bibliothèques. À cette occasion, le réseau de lecture publique de La Réunion se mobilise, avec plus d’une centaine d’animations faisant intervenir une trentaine d’auteurs et artistes, et une quinzaine d’associations et compagnies qui marqueront ainsi cette première édition.

Lectures animées, dessinées, ou suspendues dans les arbres, ateliers d’écriture ou de dessin, ateliers créatifs, numériques et 3D, jeux de mots et jeux vidéo, présentations d’ouvrages, échanges de livres et de plantes, écoutes musicales, balades contées, spectacles, conférences, projections de films…

Mercredi 6 septembre, laissez-vous surprendre par le livre et ses multiples déclinaisons autour des thématiques du patrimoine, de la nature et du sport.

Les équipes des bibliothèques et médiathèques de La Réunion viendront à la rencontre des publics à proximité de ces établissements, des mairies, dans les rues commerçantes du Tampon, au parc Jean de Cambiaire, sur le parcours de santé de Langevin, sous les filaos de Saint-Leu, ou encore au marché forain de Saint-Paul.

