[Photos] Gendarmerie : après trois années à La Réunion, le général Frédéric Labrunye quitte ses fonctions

Le général de brigade Frédéric Labrunye, commandant la gendarmerie de La Réunion, quittera prochainement ses fonctions après trois années à la tête de la gendarmerie de La Réunion. Ce vendredi 17 juillet 2026, à la compagnie de gendarmerie de Saint-Paul, l'heure était aux hommages (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette cérémonie, présidée par Patrice Latron, préfet de La Réunion, s'est déroulée en présence de nombreuses autorités civiles et militaires.

www.imazpress.com/[email protected]