Le CHU, le GHER et les Musées Régionaux s'associent pour faire entrer la culture à l'hôpital

Le CHU de La Réunion, le Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER) et la Réunion des Musées Régionaux (RMR) ont officialisé un nouveau partenariat destiné à renforcer la présence de la culture au sein des établissements de santé. Cette collaboration a été lancée à l'occasion du vernissage de l'exposition "Zizka kan torti i manz plastik" au CHU Sud. (Photos CHU de La Réunion)

Faire de l'hôpital un lieu de soins, mais aussi un lieu de vie et d'ouverture culturelle. C'est l'ambition portée par le partenariat signé entre le CHU de La Réunion, le GHER et des Musées Régionaux. L'initiative a été officiellement présentée lundi 8 juin 2026, lors du vernissage de l'exposition "Zizka kan torti i manz plastik", consacrée aux enjeux environnementaux et à la préservation des écosystèmes marins.

- Allier culture et soins -

À travers cette démarche, les partenaires souhaitent "rendre la culture accessible à tous et renforcer sa présence au sein des établissements de santé". Pour les deux établissements hospitaliers, l'accès à la culture participe pleinement au bien-être des patients, de leurs proches et des professionnels de santé en offrant "des espaces d'évasion" au cœur du parcours de soins.

Le CHU et le GHER rappellent d'ailleurs qu'ils développent depuis plusieurs années des actions culturelles visant à "humaniser le parcours de soins et à améliorer la qualité de vie au travail". Les expositions artistiques contribuent notamment à favoriser le dialogue et l'ouverture dans des contextes parfois difficiles.

- Une programmation culturelle à développer dans les établissements hospitaliers -

L'exposition présentée au CHU sud marque la première étape de cette collaboration. D'autres projets sont déjà annoncés dans les prochains mois sur le site nord du CHU ainsi qu'au sein du GHER. "Ce partenariat vise à développer une programmation culturelle régulière au sein des établissements de santé, afin de favoriser l'accès à la culture pour les patients, les visiteurs et les professionnels, tout en contribuant à l'humanisation des espaces de soins", soulignent les partenaires.

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