Cilaos : la RD242, route d'Ilet à Cordes, rouverte à la circulation

  • Publié le 11 décembre 2025 à 09:12
  • Actualisé le 11 décembre 2025 à 09:15
Le Conseil Départemental informe que suite à l’éboulis qui s’était produit dans le secteur de Fleur Jaune, la RD242 Route Ilet à Cordes à Cilaos est rouverte à la circulation (Photo : rb/www.imazpress.com)

