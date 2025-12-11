Cilaos : la RD242, route d'Ilet à Cordes, rouverte à la circulation

Le Conseil Départemental informe que suite à l’éboulis qui s’était produit dans le secteur de Fleur Jaune, la RD242 Route Ilet à Cordes à Cilaos est rouverte à la circulation (Photo : rb/www.imazpress.com)
