Appel à la mobilisation avant les fêtes pour les dons de sang et de plaquettes

En ce mois de décembre 2025, l’Établissement français du sang (EFS) invite la population à prendre rendez-vous pour un don de sang et de plaquettes. "La fin d’année est souvent synonyme d’une mobilisation moins forte des donneurs en raison des vacances, des rassemblements familiaux... les donneurs sont moins nombreux" note l'EFS. D'où l'appel aux dons (Photo www.imazpress.com)

"Ce petit miracle est possible car notre voisin, notre collègue ou notre sœur donnent un peu d’eux-mêmes, de manière bénévole et gratuite, pour aider une personne qu’ils ne connaissent pas", indique l'EFS dans un communiqué.

Une grande collecte de don aura lieu le dimanche 14 décembre en salle du Conseil Mairie à Saint-Denis, de 09h00 à 15h00. Entrée rue Pasteur.

- Avant les fêtes, c’est maintenant qu’il faut donner son sang -

Pendant la saison cyclonique, le niveau cible de réserves visé est de 14 jours de stock disponible permettant d’absorber un arrêt potentiel de la collecte.

Il est important de se mobiliser dès maintenant pour permettre de faire face à un arrêt de la collecte dû aux conditions climatiques et/ou niveau d’alerte pour garantir la disponibilité du bon produit sanguin pour chaque malade.

Alors que la fin de l’année sonne souvent l’heure du bilan, l’EFS invite le grand public à se questionner : "Et vous, combien de vies avez-vous sauvé cette année ?".

- La Réunion a besoin de 4.000 donneurs supplémentaires -

À La Réunion, 19.000 personnes donnent leur sang chaque année, soit à peine seulement 4% de la population en âge de donner. Pour que les stocks de l'île soient à un niveau sécuritaire, il faudrait 4.000 donneurs supplémentaires.

"Aujourd'hui, nous avons des donneurs qui donnent 1,6 fois par an et d'autres plus occasionnels. Si tous les donneurs donnaient deux fois par an, il n'y aurait pas de tensions", explique Nathalie Grondin, directrice communication et marketing à l'EFS Réunion..

L'Établissement français du sang ciblant particulièrement les plus jeunes. À La Réunion, "il y a un enjeu à inciter les moins de 25 ans à donner leur sang, car 170.000 personnes quittent la chaine de solidarité chaque année au niveau national", explique Nathalie Grondin.

Les dons étant possibles jusqu'à l'aube de ses 71 ans.

- Un don peut sauver trois vies -

Donner son sang est un acte simple, rapide et il peut sauver trois vies. Le prélèvement dure de 8 à 10 minutes, en y ajoutant l'entretien médical préalable, le repos et la collation (ce qui porte à 45 minutes le temps total).

"Les groupes 0 et B sont très demandés", déclare l'EFS. "Après nous avons également besoin de tous les autres groupes. La diversité de notre territoire emmène des besoins spécifiques", dit la directrice communication.

À La Réunion, 10.000 malades atteints de pathologies chroniques, ont régulièrement besoin de dons. Un malade atteint d'un cancer peut avoir besoin de huit donneurs par semaine pour supporter la chimiothérapie. A cela s'ajoutent les "personnes qui font une hémorragie et et dont les besoins peuvent atteindre les 50 donneurs", précise Nathalie Grondin.

L’EFS invite donc celles et ceux qui le peuvent à se lancer en prenant rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application Don de sang pour un don et à revenir régulièrement.

Pour toute information, l'EFS est à contacter au 02.62.90.53.92.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]