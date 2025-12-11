TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-Pierre : un homme se retranche chez lui avec des armes et finit par se rendre

  • Publié le 11 décembre 2025 à 14:43
  • Actualisé le 11 décembre 2025 à 14:45
(Actualisé) Ce jeudi 11 décembre 2025, un homme a été arrêté par les forces de l'ordre, alors qu'il était retranché chez lui avec des armes, rue Hubert de Lisle à Saint-Pierre. D'après nos informations, l'homme aurait menacé de se faire du mal après une dispute. Les policiers et les agents du Raid sont intervenus. L'homme s'est rendu de lui-même (Photo : sly/www.imazpress.com)

Phoénix974
Phoénix974
3 heures

Il voulait se trucider, alors pourquoi le traiter comme un criminel en lui envoyant le RAID? Il ne représente une menace que pour lui alors que dans d'autres situations où il y réellement péril et danger pour la sécurité et la vie d'autrui, les forces de l'ordre sont plus lourdes à agir!

