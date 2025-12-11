Saint-Pierre : un homme se retranche chez lui avec des armes et finit par se rendre

(Actualisé) Ce jeudi 11 décembre 2025, un homme a été arrêté par les forces de l'ordre, alors qu'il était retranché chez lui avec des armes, rue Hubert de Lisle à Saint-Pierre. D'après nos informations, l'homme aurait menacé de se faire du mal après une dispute. Les policiers et les agents du Raid sont intervenus. L'homme s'est rendu de lui-même (Photo : sly/www.imazpress.com)
Il voulait se trucider, alors pourquoi le traiter comme un criminel en lui envoyant le RAID? Il ne représente une menace que pour lui alors que dans d'autres situations où il y réellement péril et danger pour la sécurité et la vie d'autrui, les forces de l'ordre sont plus lourdes à agir!