Saint-Pierre : un homme se retranche chez lui avec des armes et finit par se rendre

(Actualisé) Ce jeudi 11 décembre 2025, un homme a été arrêté par les forces de l'ordre, alors qu'il était retranché chez lui avec des armes, rue Hubert de Lisle à Saint-Pierre. D'après nos informations, l'homme aurait menacé de se faire du mal après une dispute. Les policiers et les agents du Raid sont intervenus. L'homme s'est rendu de lui-même (Photo : sly/www.imazpress.com)