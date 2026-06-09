Vieillissement à La Réunion : chercheurs et professionnels se réunissent pour anticiper les défis de demain

Le vieillissement de la population réunionnaise s'accélère et pose de nouveaux défis sanitaires, sociaux et économiques. Ce mardi 9 juin 2026, plus de 280 professionnels, chercheurs et étudiants se sont réunis à l'Université de La Réunion à l'occasion d'un colloque consacré aux "Vieillesses et vieillissements à La Réunion". Une journée d'échanges organisée par l'IRTS de La Réunion et le Centre de recherche risques et vulnérabilités (CERREV) de l'Université de Caen Normandie pour mieux comprendre les enjeux du grand âge sur le territoire. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

La Réunion fait face à une évolution démographique particulière. "La configuration de la population est comme un véritable sablier : autant de jeunes que de personnes âgées avec moins d'actifs pour répondre aux besoins", soulignent les organisateurs. L'objectif de cette journée était donc d'apporter "l'éclairage des scientifiques et des experts" afin d'identifier les spécificités locales et mieux réfléchir à l'accompagnement des personnes vieillissantes.

Les échanges ontn otamment mis en lumière plusieurs réalités du territoire : une perte d'autonomie plus précoce qu'ailleurs, une forte précarité économique chez les plus de 65 ans, l'évolution des solidarités familiales ou encore l'apparition de certaines pathologies liées au grand âge dès un âge relativement jeune.

Tout au long de la journée, chercheurs, professionnels de santé et acteurs du secteur médico-social ont abordé des sujets aussi variés que la prévention de la perte d'autonomie, le vieillissement à domicile, les nouvelles formes d'habitat intergénérationnel, l'usage des technologies par les seniors ou encore la fin de vie dans les Outre-mer.

Pour les organisateurs, ce colloque marque une étape importante dans la réflexion collective autour du vieillissement à La Réunion. "De nouvelles réflexions seront menées concernant l'intervention et la coordination des acteurs sur l'ensemble de ces thématiques", annoncent-ils.

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