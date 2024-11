Colosse aux pieds d'argile pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants à La Réunion

L’histoire de Sébastien Boueilh a touché des milliers de personnes, victimes de violences sexuelles dans le milieu du sport ou non. Le fondateur de l’association Colosse aux pieds d’argile est de retour à La Réunion pour sensibiliser des collégiens, répondre aux questions de parents, développer les partenariats. Avant de partir pour son marathon, il s’est confié sur les progrès réalisés la lutte contre les violences faites aux enfants, ceux qu’il reste à faire et ses craintes quant aux conséquences des coupes dans les financements publics (Photo sly/www.imazpress.com)

Sébastien Boueilh a créé l’association Colosse aux pieds d’argile en 2013. Après la condamnation de son agresseur et 18 ans de silence, il a décidé de raconter son histoire, comment le mari de sa cousine l’a violé, de 11 à 16 ans, régulièrement, après l’entrainement de rugby, et de s’engager pour lutter contre les violences sexuelles, le bizutage et le harcèlement.

- 350.000 enfants sensibilisés contre les violences -

Depuis 11 ans, l’association a réalisé 8.000 interventions, sensibilisé plus de 350.000 enfants et accompagné plus de 3.200 victimes.

"En 11 ans, je n’ai pas eu une seule intervention où je n’ai pas rencontré au moins une victime. Le fait que j’en parle alors que je suis un homme, taillé comme un rugbyman… incite les victimes à parler" explique à Imaz Pres Sébastien Boueilh, à peine descendu de l’avion.

Comment juge t-il l’évolution des mentalités au sujet des violences faites aux enfants ? "On a fait de gros progrès en 10 ans. La parole s’est libérée. Les lois ont été renforcées, les fédérations sont obligées d’avoir des référents. Nous avons des conventionnements avec plus de 50 fédérations sportives et 6 ministères" di-t-il.

Il ajoute "Ces conventionnements sur 4 ans sont tous renforcés. En revanche, j’ai de grosses craintes quant à l’effet domino des coupes budgétaires sur le milieu associatif, notamment ce qui touche à la protection des enfants".

- Libérer la parole des enfants victimes de violences sexuelles -

Surtout, Sébastien Boueilh juge sévèrement le fossé "entre la libération massive de la parole des victimes d’abus sexuels et les moyens de la justice. Les délais pour obtenir des jugements restent trop longs pour les victimes".

Et si Sébastien Boueilh apprécie de voir augmenter le nombre de policiers et de gendarmes formés à auditionner les victimes (recueillir leurs plaintes), il estime nécessaire de "progresser sur l’audition des mis en cause. Le violeur est un manipulateur. Et souvent, ce n’est pas facile de lever le voile sur la manipulation"?

Si l’ADN de l’association reste la lutte contre les violences faites dans le milieu du sport, elle intervient également dans le milieu scolaire.

"C’est ce qu’on va faire pendant ces 5 jours : sensibilisation de publics scolaires, opérations avec des partenaires, etc. On veut aussi proposer des axes de développement, sur des publics nouveaux, par exemple sur la prostitution des mineurs. On utilise de la réalité virtuelle immersive pour sensibiliser ou former des encadrants, des éducateurs spécialisés…" dit-il.

Autant de thèmes que développera Sébastien Boueilh lors d’une réunion publique organisée ce vendredi 22 novembre, à l’hôtel le Saint Pierre, dans la ville du même nom, à partir de 18h au cours d'une intevention intitulée : "comment fonctionne un prédateur sexuel ? Comment repérer des signaux faibles d’un mineur en situation de prostitution ? Comment agir ?"

xl/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com