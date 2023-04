Commandes publiques : le Guichet Vert est opérationnel à La Réunion

Porté par la Maison de l’Emploi du Nord, avec le soutien du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le guichet vert de La Réunion a pour but d’accompagner gratuitement les acheteurs réunionnais soumis au Code de la commande publique pour intégrer des considérations environnementales dans leurs achats. Nous relayons ci-dessous le communiqué de la Maison de l'Emploi Nord. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Déclinaison opérationnelle du Plan National des Achats Durables (PNAD 2022-2025), le Guichet Vert est un service gratuit de conseil environnemental de premier niveau, financé par le Commissariat Général au Développement Durable, est accessible sans adhésion ni cotisation via la plateforme : https://www.achat-responsable.re/guichet-vert/

Le guichet vert peut être mobilisé pour :



- un conseil technique personnalisé sur un achat particulier,

- des informations claires sur la réglementation portant sur les achats durables,

- des exemples de bonnes pratiques,

- un appui opérationnel sur l’élaboration ou la révision d’un schéma de promotion des achats responsable.

"Le Guichet Vert correspond à notre ambition de l’achat responsable. Nous souhaitons que la commande publique soit un levier du changement qui permettra aux parties prenantes de mieux comprendre et intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux dans leurs démarches d'achat.



Notre biodiversité réunionnaise est fragile et sa protection doit être intégrée à toutes les politiques publiques. Ce déploiement constitue une étape essentielle pour encourager et soutenir la transition écologique sur notre territoire.



Je tiens à saluer l'engagement de tous les acteurs qui ont contribué à la mise en place de ce dispositif qui nous permettra ensemble de construire un avenir plus durable pour notre île et pour les générations futures, de faire de La Réunion un exemple" – Brigitte Adame, présidente de la Maison de l’Emploi du Nord de La Réunion

Les modalités de fonctionnement de ce dispositif sont précisées dans la charte Guichet Vert.