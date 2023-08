Crash, Niger, Saint-Leu et volcan

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 5 août 2023 : - Sans Souci : un hélicoptère - ULM s'écrase, le pilote est décédé - Possible intervention militaire au Niger: le compte à rebours a commencé - Saint-Leu : baignade et activités nautiques interdites sur le littoral - Faible activité mais éruption toujours en cours au Piton de la Fournaise

Sans Souci : un hélicoptère - ULM s'écrase, le pilote est décédé

Un hélicoptère - ULM biplace de classe 6 s'est crashé dans les hauts de Sans Souci (Saint-Paul) ce samedi matin 5 août 2023 vers 10h. Le pilote est décédé, son corps a été hélitreuillé en début d'après-midi. Les opérations de secours ont menées par le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), le Samu et les pompiers. Une enquête est en cours pour déterminer les causes et les circonstances du crash.

La pression de la communauté internationale s'accentuait samedi sur les putschistes qui ont pris le pouvoir au Niger, à la veille de la fin d'un ultimatum du bloc ouest-africain (Cedeao) qui s'est dit prêt à intervenir militairement, tandis que les Etats-Unis ont suspendu certaines aides au développement.

Saint-Leu : baignade et activités nautiques interdites sur le littoral

Ce samedi 5 août 2023, une casse a été constatée sur le réseau des eaux usées de Saint-Leu au niveau du pont des Colimaçons. Les réparations sont terminées. Cependant, par mesure de précaution, la mairie interdit la baignade et les activités nautiques jusqu'à nouvel ordre, de la plage du Centre à la Pointe des Châteaux.

Faible activité mais éruption toujours en cours au Piton de la Fournaise

Cela fait plus d'un mois que l'éruption a démarré au volcan en ce samedi 5 août 2023. Si l'amplitude du trémor volcanique reste très faible par rapport au début et est relativement stable depuis plusieurs jours, de faibles projections de lave et des coulées actives semblent être toujours en cours selon l'observatoire volcanologique malgré les mauvaises conditions météorologiques.