Crise de l'eau à Mayotte : La Réunion affrète 500.000 litres d'eau embouteillée

Alors que la crise de l'eau continue de frapper l'île sœur, et alors que le ministre des Outre-mer était en visite durant deux jours à Mayotte, l'État a décidé de fournir des bouteilles d'eau aux publics vulnérables. Ce vendredi 29 septembre, c'est 500.000 litres d'eau embouteillée qui quittera La Réunion à bord du Marion Dufresnes. L'arrivée du navire est prévue pour début octobre. En tout, ce sont 1,8 millions de litres d’eau en bouteilles qui auront été acheminées depuis La Réunion vers Mayotte, en trois transferts. D’autres acheminements sont programmés jusqu’à la fin de l’année (Photo : AFP)

"Cette eau permettra d’assurer l’approvisionnement du circuit de distribution pour les publics vulnérables, mis en place à Mayotte depuis le 21 septembre", précise le ministère.

"Avec le Marion Dufresne, ce sont 1,8 millions de litres d’eau en bouteilles qui auront été acheminées depuis La Réunion vers Mayotte, en trois transferts. D’autres acheminements sont programmés jusqu’à la fin de l’année", ajoute le communiqué.

L'eau sera distribuée aux publics les plus fragiles comme les nourrissons, femmes enceintes, personnes en situation de handicap ou touchées d’affections de longue durée et habitants de plus de 65 ans. Un engagement pris par le ministre délégué chargé des Outre-mer.

- Le ministre délégué aux Outre-mer qualifie la situation de "gravissime" -

Le ministre qui d'ailleurs vient de passer deux jours à Mayotte. En amont de visite il avait déclaré à l'Assemblée nationale : "La situation de Mayotte, vous l'avez décrite, elle est inédite, elle est gravissime, et avec le gouvernement je peux vous dire que nous sommes totalement mobilisés", a souligné Philippe Vigier en réponse à une question au gouvernement de la députée Liot de ce territoire, Estelle Youssouffa.

"Combien de temps Mayotte peut-elle tenir dans l'état actuel des coupures et des réserves d'eau?"@DeputeeEstelle (LIOT) alerte le Gvt sur la crise de l'eau : "Mayotte est en train de basculer en enfer !" Elle demande notamment la mise en place d'un "chèque eau."#DirectAN #QAG pic.twitter.com/IEIOWGfMn8 — Assemblée nationale (@AssembleeNat) September 26, 2023

Deux jours se sont donc écoulés. Deux jours de visite du ministre délégué aux Outre-mer.

Il a été annoncé qu'aujourd'hui, 35% des volumes consommés sont perdus en raison de fuites, alors que Mayotte consomme 42.000m3 d'eau.

Face à cela, Phlippe Vigier a décidé d'augmenter le budget alloué à la détection des fuites, et ce seront bientôt six équipes qui pourront sillonner le territoire à la recherche des fuites.

Pas de nouveautés majeures évoquées lors de ce comité de suivi de la ressource en eau, mais face à l’urgence le ministre délégué aux outre-mer, est notamment revenu sur la nécessité d’augmenter rapidement la production de l’usine de dessalement de Petite-Terre face et d’accélérer la construction de celles d’Ironi bé et Jimaweni.

Le ministre s'est aussi rendu en Petite terre pour pouvoir comprendre les travaux d'interconnexion en cours. Le site de la visite visait à montrer les actions mises en œuvre pour rendre la Petite terre autonome de la grande terre. La production de l'usine de dessalement quand elle sera à 4700 m3 devrait suffire pour alimenter l'en- semble de l'île et 1000 à 1500 m3 jour pourront ainsi être renvoyés vers la Grande terre pour faire face aux besoins des habitants, ces travaux seront opérationnels d'ici 2 semaines.

Ces travaux sont financés par l'État à hauteur de 100% ils sont pris en charge dans le cadre des 35 millions d'euros mis sur la table par le gouvernement pour réaliser les travaux d'urgence.

Le ministre a également rencontré le monde économique et notamment le monde économique en souffrance à cause de la crise de l'eau. Il sera possible aux entreprises de demander jusqu'à 15% d'indemnisation sur la base d'un revenu maximum de 100.000 euros par mois pour pallier les pertes d'activité liées à la crise de l'eau. Ce taux de 15% couvre les entreprises relevant du secteur de l'hôtellerie, la restauration, la coiffure et les boulangeries.

Les prochaines étapes pour résoudre ces problèmes sont maintenant attendues.

