Crise de l'eau : pour Marine Le Pen, l'aide aux Palestiniens pénalise les Outre-mer

En plein débat sur le projet de loi de finances 2024 et le budget alloué aux Outre-mer, Marine Le Pen s'en est pris au gouvernement concernant la crise de l'eau qui touche plusieurs départements ultra-marins...En dénonçant les aides apportées à la bande de Gaza. Comme s'il était impossible de dénoncer les déficiences - bien réelles -, de l'Etat sans vouloir raboter sur des aides internationales vitales.

Est-il possible d'arrêter d'aborder les problèmes ultra-marins uniquement lorsque cela donne l'occasion de servir un tout autre programme politique ? Vraisemblablement pas, si l'on en croit les derniers propos de la cheffe de file du Rassemblement nationale à l'Assemblée nationale.

Il est rare d'entendre la plupart des politiciens hexagonaux s'emparer des problématiques ultra-marines. Cela l'est encore plus si ces interventions ne servent pas à amadouer l'électorat, à remettre en cause des aides humanitaires, ou à rappeler qu'aider les étrangers, c'est mal.

"On a appris que la France avait dépensé 200 millions pour le réseau d'eau à Gaza. Je suis pour la coopération internationale mais comprenez la colère de nos compatriotes d'Outre-mer lorsqu'ils voient qu'une nouvelle fois, ils sont passés après l'aide internationale" dénonce Marine Le Pen.

Outre le fait que la France n'a pas donné 200 millions d'euros à la Palestine pour son réseau d'eau - essayez plutôt 95 millions au total en 2022 - il est tout de même curieux de considérer de facto que tous les Ultra-marins réclament un arrêt des aides humanitaires car eux aussi sont en difficulté.

Les Ultra-marins sont en colère face à l'inaction de l'Etat, c'est un fait et c'est tout à fait compréhensible. Comment accepter qu'en 2023, des territoires français n'ont pas accès à l'eau potable ? Mais des budgets sur lesquels rabotter pour les allouer aux Outre-mer, il y en a à la pelle.

Le ministère de l'Intérieur devrait recevoir 25 milliards d'euros pour 2024, soit 850 millions d'euros supplémentaires pour la police et l'armement de cette dernière. Moins de blindés pour plus d'infrastructure d'eau, cela aussi est possible. Le ministère des Armées, lui, a va voir son budget progresser de 3,3 milliards d'euros en 2024 pour atteindre 47,2 milliards.

Bref, des solutions, il y en tout un tas. Peut-être que la bonne solution n'est pas de dépouiller des populations civiles enclavée, dépendantes d'un Etat colonial pour leurs apports en eau, électricité et gaz.

