De faux agents de la DGCCRF dans les commmerces et restaurants de l'île

La préfecture de La Réunion appel "à la plus grande vigilance" face à une nouvelle arnaque. Depuis quelques jours, des personnes se présentent dans les commerces et restaurants de l’île en se faisant passer pour agents de contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Ils réclament aux professionnels des sommes d’argent contre l’absence de verbalisations.

"Pour rappel, les agents du pôle C de la direction de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités de La Réunion (DEETS) présentent, dès le début du contrôle, une carte professionnelle comprenant un bandeau tricolore et la photographie du contrôleur. Elle mentionne également ses nom, prénom, grade et coordonnées. Enfin, il convient de souligner que les procédures engagées dans le cadre des contrôles conduits par ces agents excluent toute demande de paiement direct" précise la préfecture dans un communiqué