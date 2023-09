De l'or pour La Réunion à la 47ème compétition WorldSkills France

Du 14 au 16 septembre 2023, 800 jeunes de toute la France se sont affrontés à Lyon pour les finales nationales des WorldSkills. Une compétition visant à mettre en avant les expertises dans 69 métiers différents. Le palmarès est finalement tombé ce samedi et La Réunion a remporté une médaille d'or dans le secteur de l'aide à la personne grâce à Tanaël Brabant (photo : FTLV)

Pour rappel, la délégation de La Réunion, composée de 9 champions régionaux, concourrait dans les catégories suivantes :

- Technologie Automobile avec Cerveaux Corentin du lycée polyvalent Georges Brassens à Saint-Denis ;

- Tôlerie-Carrosserie avec Gasp Nicolas du lycée polyvalent Georges Brassens à Saint- Denis ;

- Carrelage avec Hachirafi Fayed du lycée polyvant Paul Moreau à Bras Panon ;

- Peinture et décoration avec Bordas Manon du lycée polyvalent Bois D’Olive à Saint-Pierre ;

- CAO Ingénierie Mécanique avec Hadjicoasta Paul du lycée professionnel Amiral Lacaze à Saint-Denis ;

- Fraisage avec Mourouvin Yann du lycée professionnel Amiral Lacaze à Saint-Denis ;

- Intégration Robotique avec Robert Eddy et Defosse Hugo du lycée Lislet Geoffroy à Saint- Denis;

- Aide à la personne avec Brabant Tanaël du lycée professionnel Léon de Lépervanche au Port.

Dans l’après-midi d’hier, Tanaël Brabant s’était déjà vu remettre un prix : celui de la "Santé et Sécurité" dans la catégorie "Aide à la personne", attribué par l’Institut National de Recherche et de Sécurité. Un prix de bonne augure car plus tard dans la soirée Tanaël a remporté la médaille d’or pour le métier "Aide à la personne", devenant ainsi champion de France et intégrant l’équipe de France pour la compétition mondiale WorldSkills qui se tiendra à Lyon en 2024.

"Durant toute la compétition, Tanël a fait preuve d’engagement et de ténacité. Il n’a rien lâché et a été exemplaire jusqu’à sa dernière épreuve" se félicitent ses coachs Sandrine Perrin et Sarah Gangate du lycée Léon de Lépervanche.