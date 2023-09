Dégradation de l'activité et hausse des coûts... les transporteurs tirent la sonnette d'alarme

Prix des carburants, des pièces détachées, des véhicules neufs en hausse… au deuxième trimestre 2023, le secteur du transport fait grise mine. Ce jeudi 14 septembre 2023, les professionnels du transport ont d’ailleurs décidé de se réunir pour tirer la sonnette d’alarme sur une filière qui court à sa perte. Des transporteurs qui seront reçus par préfecture le mardi 19 septembre pour exprimer leurs doléances. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Alors que l'activité du transport routier de marchandises poursuit sa dégradation au deuxième semestre 2023 et que lesprix des carburants demeurent à des niveaux extrêmement élevés, nous souhaitons exprimer nos plus vives inquiétudes et demandons la mise en oeuvre de mesures urgentes pour sauvegarder la pérennité des entreprises et des emplois.

"Depuis 2014 on subit l’inflation mondiale", note Jean-Gaël Rivière, président de la FNTR (Fédération nationale des transports routiers) Réunion.

40% de plus pour les véhicules neufs, 40% de plus pour les pièces détachées… plus des carburants dont le prix ne cesse d’augmenter. Voilà les raisons de leur colère. "On ne peut plus entretenir nos véhicules, payer les charges salariales et entretenir une entreprise", dit-il.

"Le transport est en faillite", alarme Jean-Gaël Rivière. "Les entreprises ferment unes par unes."

- Des professionnels qui attendent des engagements de l’État -

Comme l’explique Jean-Gaël Rivière, ce mardi 19 septembre, les professionnels seront reçus par la préfecture.

"En 2011 une charte tripartite a été signée entre les syndicats, la Chambre de commerce et l’État évoquant que le coût de transport doit être réactualisé mais cela n’a jamais été fait", souligne la FNTR.

"On veut maintenant que l’État prenne ses engagements et fasse respecter cette charte, sinon, on ne pourra pas continuer", poursuit-il.

De plus, la FNTR demandera à titre exceptionnel, une souplesse dans le traitement de validation des dossiers de déclaration de capacité financières et les demandes de licences et la mise en œuvre d’indicateurs économiques spécifiques à l’Ile de la Réunion par le Comité National Routier (CNR), visant à aider les entreprises à mieux calculer leurs propres prix de revient et faciliter la relation commerciale avec les donneurs d’ordres.

