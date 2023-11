Dégradations et vols dans des lieux de culte de la communauté Tamoul

Lundi 6 novembre 2023, le temple de Bois-Rouge a été victime de dégradation et de vols. Mardi, ce sont des statues d’un oratoire Tamoul qui ont été victimes de dégradations à Saint-Paul. Une statue africaine et une statue de Ghandi ont été retrouvées décapitées. Des actes condamnés par le préfet de La Réunion qui annonce une surveillance renforcée des lieux de culte.

"Après la dégradation et les vols au sein du temple de Bois-Rouge constatés ce lundi, les dégradations commises sur des statues d’un oratoire Tamoul à Saint-Paul ce mardi, où une statue africaine et une statue de Ghandi ont été retrouvées décapitées, et suite aux tags effectués près de l’école primaire Jean Monet à Plateau Caillou, le préfet de La Réunion condamne fermement les faits commis ces derniers jours visant la communauté Tamoul" indique le communiqué de la préfecture.

Jérôme Filippini fait part de son indignation et de son soutien à l’ensemble de la communauté tamoule, rappelant que "La Réunion est forte de son multiculturalisme et de son vivre ensemble". Il appelle chacun et chacune "à préserver cette richesse, dans le respect des croyances individuelles".

Des enquêtes judiciaires sont diligentées et une surveillance renforcée des lieux de culte est mise en œuvre.