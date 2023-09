Des locaux flambant neufs pour les 98 étudiants de l’école de sages-femmes du CHU de La Réunion

Lors de leur pré-rentrée, lundi 28 août 2023, les 98 étudiants de l’école de sages-femmes du CHU de La Réunion ont pu découvrir leurs nouveaux locaux. Installée désormais au sein de la faculté de santé de Saint-Pierre, l’école a quitté ses locaux provisoires de l’ancien hôpital Félix Guyon à Saint-Denis, qu’elle occupait depuis 2014. Ci-dessous le communiqué (Photo: CHU de La Réunion)

En effet, suite à l’ouverture du nouveau Campus Santé sur le site de Terre Sainte, accueillant notamment les étudiants en médecine, les étudiants sages-femmes de la Réunion ont fait leur rentrée universitaire dans des locaux flambant neufs, mis à disposition par l’université de la Réunion.

C’est avec un immense plaisir que l’équipe pédagogique et administrative a accueilli les 98 étudiants au cours de la journée de pré rentrée ce lundi 28 août 2023. L’ensemble de l’équipe de Direction du CHU, la Direction de l’enseignement se joignent à la Directrice de l’école de sages-femmes pour souhaiter une belle année universitaire aux étudiants sages-femmes, ainsi qu’un épanouissement sur ce site offrant des conditions d’apprentissage exceptionnelles.

Cette intégration au sein du campus universitaire n’est pour l’heure que géographique, mais permettra à l’université et au CHU de la Réunion de travailler à l’intégration "organique" de cette école, par la création d’un département de sciences maïeutiques au sein de l’UFR Santé, conformément à la loi du 25 janvier 2023, au plus tard pour la rentrée de 2027.

"Cette formation et cet accompagnement sont cofinancés par l'Union Européenne et la Région Réunion. L'Europe s'engage à La Réunion avec le Fonds Social Européen plus (FSE+)"