Échec des négociations salariales : des employés des Salaisons de Bourbon en grève

Depuis ce mercredi 12 avril 2023, une partie des salariés de l'entreprise les Salaisons de Bourbon à Saint-Pierre, est en grève. La raison évoquée, selon les syndicats UR 974 et CFDT : l'échec des négociations annuelles obligatoires sur les salaires. Aucun accord n'a été trouvé pour le moment, la grève se poursuit donc jusqu'au vendredi 14 avril 2023. (Photo d'illustration Imaz Press).

"On a demandé 6 % d'augmentation puis on est revenu au niveau de l'inflation à La Réunion soit 3,9 % mais le patronat nous donne seulement 2,8 %", affirme Alain Mussard, délégué CFDT au sein de l'entreprise Salaisons de Bourbon. Depuis 5h ce mercredi 12 avril, faute d'accord trouvé sur les salaires, "45 % environ" des salariés se sont mis en grève et ce jusqu'au vendredi 14 avril inclus.

"Les 2,8 % d'augmentation proposées se décomposent en 1,8 % d'augmentation de salaire, le reste serait sous forme d'indemnité carburant" affirme le syndicaliste qui précise : "cela fait environ 37 € brut par mois."

Proposée aux salariés, cette revalorisation n'a pas été acceptée. "Ils nous ont dit de ne pas signer", affirme Alain Mussard.

C'est pourquoi après un premier débrayage jeudi 6 avril 2023, un second mardi 11 avril, le mouvement de grève durera donc trois jours. Le dialogue étant interrompu pour l'instant, "comme on n'a pas été écouté, on demande 5 % d'augmentation" déclare Alain Mussard.

"On a ouvert plusieurs fenêtres, la direction n'a même pas pris le temps de nous écouter, rien ne s'est passé alors on monte à 5 %" confirme Patrick Tétia, délégué syndical UR 974.