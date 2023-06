Diabète, Éducation nationale, Annecy, fête de la musique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 9 juin 2023 : - Le lourd quotidien des enfants et des adolescents face au diabète - Éducation nationale : l'école s'effondre, le ministre s'intéresse aux tenues des élèves - Émotion après une attaque au couteau contre de très jeunes enfants à Annecy - Une grande fête de la musique à Saint-Pierre - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et des averses

Le lourd quotidien des enfants et des adolescents face au diabète

Cette semaine du 2 au 9 juin 2023, a eu lieu la semaine nationale de la prévention du diabète. Une maladie qui touche 10% de la population, soit deux fois plus que dans l'Hexagone. Si 35% d'entre eux ont plus de 65 ans, qu'on ne s'y méprenne pas, les enfants et adolescents sont tout autant touchés par le diabète. Une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang et qui peut parfois avoir des origines alimentaires.

Education nationale : l'école s'effondre, le ministre s'intéresse aux tenues des élèves

Lycéens absents depuis la fin des épreuves du Bac, réforme du lycée professionnel contestée, manque d'enseignants, conditions de travail dégradées, salaires trop bas…Les problématiques s'accumulent à l'Education nationale, au grand dam des syndicats enseignants. Pourtant, depuis plusieurs jours, le ministre Pap Ndiaye écume les plateaux de télévision pour aborder un tout autre thème, qui n'a pas grand-chose à voir avec les problèmes rencontrés aujourd'hui dans les établissements scolaires : le port de l'abaya chez certaines jeunes filles.

Émotion après une attaque au couteau contre de très jeunes enfants à Annecy

Un réfugié syrien armé d'un couteau a blessé jeudi matin six personnes, dont quatre très jeunes enfants dans un parc à Annecy, une attaque "sans mobile terroriste apparent" qui a suscité une vague d'émotion.

Une grande fête de la musique à Saint-Pierre

À l'occasion de la fête de la musique, Saint-Pierre a dévoilé sa programmation pour l'édition 2023. Deux ans après une fête digitalisée pour cause de covid, les concerts seront de retour en nombre dans le centre-ville cette année avec 10.000 personnes attendues sur place. Dès 14h, plus de 800 artistes répondront présents pour célébrer la musique.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et des averses

Pour ce vendredi 9 juin 2023, Matante Rosina annonce une journée plutôt agréable malgré quelques averses qui arrivent dans les hauts de l'ouest et du sud de l'île. Ailleurs, le soleil est bien présent même s'il joue à cache-cache avec les nuages de temps en temps. Le vent se calme aujourd'hui.