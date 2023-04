Diamant rose, "Macron démission", payer pour se faire cuire ses pâtes

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 3 avril au vendredi 7 avril le voici : Le diamant "le plus rare parmi les rares" va être mis aux enchères à New York, pour la modique somme de 35 millions de dollars. Pendant son concert, la chanteuse Girl in Red souhaite que ses fans lui apprennent quelques mots de français , la foule lui crie "Macron démission". Un restaurant à Lyon propose de faire cuire ses nouilles soi-même en payant une somme plus important que le paquet de nouilles vendus en supermarché. Le ridicule ne tue pas, heureusement. (afp/www.imazpress.com)

• Un rarissime diamant rose bientôt aux enchères à New York pour 35 millions de dollars

C'est le diamant rose "le plus rare parmi les rares", estimé à 35 millions de dollars, qui sera vendu aux enchères en juin à New York, a annoncé mercredi la maison Sotheby's.

Cette pierre précieuse "sans impureté" de 10,57 carats, qui avait été extraite en 2019 d'une mine au Botswana pesant alors en brut 23,78 carats, sera vendue le 8 juin, à New York, hissée au rang de centre international du marché de l'art et du luxe.

Selon Sotheby's, maison de vente appartenant au magnat français, marocain et israélien Patrick Drahi, les enchères pour cet "Eternal Pink", évalué à 35 millions de dollars, se tiendront lors d'une semaine spéciale de vente de joaillerie.

"Vous avez affaire au (diamant) le plus rare parmi les rares, dont la pierre ne souffre aucune comparaison", s'est enthousiasmé auprès de l'AFP Alexander Eblen, patron des ventes de bijoux pour Sotheby's.

"Evalué à environ 3,3 millions de dollars par carat, soit un peu plus de 35 millions de dollars, c'est l'estimation la plus élevée par carat pour une pierre précieuse présentée sur le marché", a-t-il ajouté.

Dans un marché des enchères en plein boom à New York, les maisons de vente Sotheby's, Christie's ou Philips font feu de tout bois sur d'autres secteurs que la peinture et la sculpture, dont les bijoux, et les vêtements et patrimoines mobiliers de stars des arts, des lettres et des sports.

Sotheby's estime ainsi que ce diamant rose -- parmi les plus recherchés par les investisseurs -- est "bien plus rare qu'un (tableau du peintre surréaliste belge René) Magritte ou un (tableau du maître américain du pop art Andy) Warhol", en raison de sa pureté et sa perfection.

L'actuel record absolu pour le prix de vente d'un diamant rose a été atteint à Hong Kong en 2017, à 71,2 millions de dollars. Et le diamant rose Williamson avait également été vendu à Hong Kong en 2022 pour 57,7 millions de dollars.

• La chanteuse Girl in Red demande au public de lui apprendre le français, la foule crie "Macron démission"

La forte opposition populaire à cette réforme des retraites s’infiltre partout depuis plus de deux mois. Ce dimanche 2 avril, pendant le concert de l’artiste norvégienne à l’Olympia, le public a scandé avec force « Macron Démission! Macron démission » lorsque la chanteuse a demandé au public de lui apprendre un mot en français. L'artiste de 24 ans n'a pas compris le slogan anti-Macron que le public a tenté de lui apprendre.

En montant sur la scène de l'Olympia dimanche soir, la chanteuse norvégienne Girl in Red ne s'attendait sans doute pas à s'aventurer sur le terrain de la politique, relatent BFM TV. Pourtant, le concert parisien de cette artiste de 24 ans a été marqué par un slogan anti-Macron scandé par le public.

Tout a commencé lorsque l'interprète a demandé à ses fans de lui apprendre quelques mots de français entre deux chansons. En plein contexte de grogne sociale face à la réforme des retraites et le recours au 49.3, le public de la salle s'est mis à crier "Macron démission!" en chœur.

"Qu'est-ce que ça veut dire?" a demandé Girl in Red, entre amusement et confusion, avant d'enchaîner: "J'ai une super idée pour passer à la suite: jouons la chanson suivante!"

Cette séquence est virale sur les réseaux sociaux et témoigne de la vive opposition de cette réforme, même dans les endroits les plus inattendus.

• Lyon : à 7,90 euros le menu, ce restaurant propose des nouilles à faire cuire soi-même

Depuis début mars, le restaurant baptisé Ramen&Co propose des nouilles en vente sur place ou à emporter, indique Cnews.

Ce restaurant, situé dans le 6e arrondissement de Lyon, a provoqué une vive indignation des internautes après la découverte du concept.

50cts en supermarché ???? Qui est le plus con, celui qui vend ou celui qui achète ? ???? — Kreez (@Kreez_Mb) April 2, 2023

A ce prix là je repars avec la vaisselle ! — justin (@justin_sll) April 2, 2023

Un restaurant au concept absurde, sachant que ces paquets de nouilles sont généralement vendus aux alentours de 50 centimes à 1 euro en supermarché.