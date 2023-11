Le dernier jour du week-end s'annonce plus plaisant. Matante Rosina en profite pour ramasser les feuilles mortes dans son jardin ce dimanche 12 novembre 2023. Les rares nuages menaçants seront confinés aux pentes, apportant ici et là de légères averses, tandis que le temps ensoleillé persistera près des côtes et sur les sommets élevés. (photo rb/www.imazpress.com)